শনিবার স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডেকেছে বিএনপি

দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডেকেছে ক্ষমতাসীন বিএনপি। আগামী শনিবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
শায়রুল কবির খান বলেন, আগামী শনিবার (১ আগস্ট) গুলশানে চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়টি কমিটির সদস্যদের অবহিত করা হয়েছে।
বৈঠকের আলোচ্যসূচির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আলোচ্য সূচির বিষয়ে এখনো কোনো নির্দেশনা পাইনি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, শনিবারের বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে আলোচনা হতে পারে।
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