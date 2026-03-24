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হৃদরোগ হাসপাতাল থেকে রোগী বাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দালাল আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৯ জুলাই, ২০২৬



রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সেবা নিতে আসা রোগীদের সহজে ডাক্তার দেখানো এবং স্বল্প খরচে চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে রোগী বাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় লিটন মিয়া (৩৫) নামের এক চিহ্নিত দালালকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার (২৯ জুলাই) সকাল ১১টার দিকে রোগীদের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করার সময় এই দালালকে হাতেনাতে আটক করে আনসারদের একটি বিশেষ টহল দল।

পরবর্তীতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

বুধবার (২৯ জুলাই) বিকেলে ক্যাম্প কমান্ডার পিসি মো. আমিনুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আজ সকালে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে একদল দালাল চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ রোগীদের টার্গেট করে। তারা কম খরচে দ্রুত ডাক্তার দেখিয়ে দেওয়া এবং উন্নত চিকিৎসার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রোগীদের অন্য জায়গায় ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

রোগীদের হয়রানি হতে দেখে তৎক্ষণাৎ টহলরত আনসার টিম অভিযান চালিয়ে চিহ্নিত দালাল মো. লিটন মিয়াকে (৩৫) হাতেনাতে আটক করে। আটককৃত দালালকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনসার ক্যাম্প হেফাজতে নেওয়া হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হলে তাদের সার্বিক নির্দেশনায় অভিযুক্ত দালালকে শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা দেশের সরকারি হাসপাতালসমূহে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দালালচক্র, চুরি, ছিনতাই ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন।


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