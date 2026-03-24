রোগী বাগিয়ে নেওয়ার সময় প্রাইভেট ক্লিনিকের মালিকসহ আটক ২

রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সেবা নিতে আসা রোগীদের সহজে ডাক্তার দেখানো এবং স্বল্প খরচে চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে রোগী বাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রাইভেট ক্লিনিকের মালিকসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে।
বুধবার (২৯ জুলাই) বিকালে রোগীদের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করার সময় তাদের হাতেনাতে আটক করে আনসারদের একটি বিশেষ টহল দল। পরবর্তীতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
হাসপাতালের কর্মরত ক্যাম্প কমান্ডার পিসি মো. আমিনুল বলেন, আজ বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটের দিকে শেরে বাংলা নগর থানাধীন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল কতৃপক্ষের নির্দেশক্রমে হাসপাতাল দালাল নির্মূলকরণে কর্মরত আনসার সদস্যরা অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে প্রাইভেট ক্লিনিকের মালিক মো. আমির হোসেন (৩৭) এবং দালাল রাকিবুল ইসলামকে (৩২) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে থেকে রোগী বাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযানরত আনসার টিম আটক করে ক্যাম্প হেফাজতে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে হাসপাতাল কতৃপক্ষের নির্দেশে দালালকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
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