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রাজশাহীতে ইয়াবা-গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৯ জুলাই, ২০২৬

রাজশাহী মহানগরীতে পৃথক অভিযানে ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজাসহ নারীসহ দুই মাদক কারবকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৮) জুলাই সন্ধ্যায় কাশিয়াডাঙ্গা থানা ও বোয়ালিয়া থানা পুলিশের পৃথক দু’টি অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৫০ পিস ইয়াবা ও ২৫ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো: মোসাঃ ইলোরা ওরফে সুমিকে (৩০), সে কাশিয়াডাঙ্গা থানার রায়পাড়া এলাকায় বাসিন্দা ও শহিদুল (৬২), সে বোয়ালিয়া থানার তালাইমারি শহীদ মিনার এলাকার বাসিন্দা।

আরএমপি পুলিশের মুখপাত্র উপপুলিশ কমিশনার (সদর), মোঃ গাজিউর রহমান জানায়, গ্রেফতার দুই মাদক কারবারীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বুধবার সকালে তাদের বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে


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