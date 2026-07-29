বুধবার, ২৯ জুলাই ২০২৬, ০৪:১৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
জয়পুরহাট-হিলি মহাসড়ক মেরামতে দ্রুত পদক্ষেপে জনমনে স্বস্তি কাজিপুরে বন্যা ও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তার চাল বিতরণ সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৫ শতাধিক গাছের চারা বিতরণ শরীয়তপুরে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে ধর্ষণ, ৯৯৯ ফোনকলে গ্রেফতার ৩ ইউএস বাংলার বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে ২১টি বোয়িং উড়োজাহাজ সিআইডির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অ্যাডিশনাল আইজিপি মোশাররফ হোছাইন শিকদার হাসপাতালে দেশীয় অস্ত্রসহ সংঘবদ্ধ চোরচক্রের ৩ সদস্য আটক ফেসবুকে ইলিশ মাছ বিক্রির নামে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার জিয়া পরিবারের বিশ্বস্ত ভ্যানগার্ড সানোয়ার হোসেন সানু ৬.৫ টনের শক্তিশালী চুম্বকের সফল পরীক্ষা, বিশাল ‘সূর্য’ বানাচ্ছে চীন
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

জয়পুরহাট-হিলি মহাসড়ক মেরামতে দ্রুত পদক্ষেপে জনমনে স্বস্তি

জলিল রানা, জয়পুরহাট প্রতিনিধি : / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৯ জুলাই, ২০২৬

জয়পুরহাট-হিলি মহাসড়ক মেরামতে সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) ও ঠিকাদারের দ্রুত পদক্ষেপে জনমনে স্বস্তি।
জয়পুরহাট-হিলি আঞ্চলিক মহাসড়কের কিছু অংশে দেখা দেওয়া সমস্যাগুলো দ্রুত দূর করে সড়কটি পুরোপুরি ব্যবহারের উপযোগী ও টেকসই করতে উদ্যোগ নিয়েছেন সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ। অতি বৃষ্টির কারণে সড়কের বিভিন্ন অংশে কিছুটা ক্ষতি হলেও, সওজের তৎপরতায় এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ভূমিকায় দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

সওজ সূত্রে জানা গেছে, ১৯ কি: মি: জয়পুরহাট-হিলি সড়কটি গত এপ্রিল মাসে বড় ধরনের সংস্কার ও কার্পেটিং করা হয়। ২ কোটি ৬৯ লাখ টাকার এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর, সাম্প্রতিক অতি বৃষ্টির কারণে পাঁচুর মোড় থেকে পুরানাপৈল পর্যন্ত প্রায় ৪কি:মি: অংশে কিছুটা কার্পেটিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সওজ বিভাগ দ্রুত বিষয়টি তদারকি করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এস. অনন্ত বিকাশ ত্রিপুরা লিমিটেডকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এক বছরের দায়বদ্ধতার কথা মেনে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে গত রোববার ২৬ জুলাই- থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অংশে নতুন করে পাথর ও পিচ দিয়ে সড়কটি পুরোপুরি পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। তারা জানিয়েছেন যে, অতি বৃষ্টির কারণেই মূলত এই ক্ষতি হয়েছে, তবে দ্রুত মেরামতের মাধ্যমে সড়কটি আগের চেয়েও টেকসই করা হচ্ছে।

স্থানীয় একাধিক ব্যবসায়ী জানান, বৃষ্টির পর সড়ক থেকে কিছু পিচ উঠে গেলেও এখন নতুন করে সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে, যা জনদুর্ভোগ কমাবে বলে তারা আশা করছেন। যানবাহনগুলোও এখন নিরাপদে এবং ধীরে ধীরে মেরামত কাজ এড়িয়ে চলাচল করছে। সওজের শ্রমিক ও ঠিকাদারের কর্মীরা ভারী যন্ত্রপাতি ও উপাদান ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো দ্রুত মেরামত করছেন। পারুলিয়া এলাকার স্থানীয়  লোকজন তাদের দ্রুত কাজের তৎপরতাকে ইতিবাচক হিসেভাবে দেখছেন। সওজের শ্রমিক ও ঠিকাদারের কর্মীদের তৎপরাতায় তাদের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জয়পুরহাট সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: রাজস খাঁন বলেন,বৃষ্টির কারণে সড়কটির কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তারা ঠিকাদারকে দ্রুত মেরামত করতে বলেছেন। আশা করা হচ্ছে যে, এই মেরামতের পর সড়কটি অনেক দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ হবে বলেও জানান এই ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

কাজিপুরে বন্যা ও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তার চাল বিতরণ

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৫ শতাধিক গাছের চারা বিতরণ

জিয়া পরিবারের বিশ্বস্ত ভ্যানগার্ড সানোয়ার হোসেন সানু

মাদকের প্রতিবাদ করায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ; থানায় লিখিত অভিযোগ

তাড়াশে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ

শিবিরের অভিযোগ: ছাত্রলীগকে ফিরিয়ে আনতে ছাত্রদলের চক্রান্ত, রাবিতে দিনভর উত্তেজনা,আহত ৪

জয়পুরহাট-হিলি মহাসড়ক মেরামতে দ্রুত পদক্ষেপে জনমনে স্বস্তি

কাজিপুরে বন্যা ও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তার চাল বিতরণ

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ৫ শতাধিক গাছের চারা বিতরণ

শরীয়তপুরে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে ধর্ষণ, ৯৯৯ ফোনকলে গ্রেফতার ৩

ইউএস বাংলার বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে ২১টি বোয়িং উড়োজাহাজ

সিআইডির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অ্যাডিশনাল আইজিপি মোশাররফ হোছাইন

শিকদার হাসপাতালে দেশীয় অস্ত্রসহ সংঘবদ্ধ চোরচক্রের ৩ সদস্য আটক

ফেসবুকে ইলিশ মাছ বিক্রির নামে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার

জিয়া পরিবারের বিশ্বস্ত ভ্যানগার্ড সানোয়ার হোসেন সানু

৬.৫ টনের শক্তিশালী চুম্বকের সফল পরীক্ষা, বিশাল ‘সূর্য’ বানাচ্ছে চীন

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech