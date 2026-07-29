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/ খেলাধুলা

ব্যবসায়িক মূল্যে নতুন উচ্চতায় আইপিএল

অনলাইন ডেস্ক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৯ জুলাই, ২০২৬

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ব্যবসায়িক মূল্যেও নতুন রেকর্ড গড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যাংক হুলিহান লোকির সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরে আইপিএলের ব্যবসায়িক মূল্য ১১ শতাংশের বেশি বেড়ে ২০.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

বুধবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, এটি টানা দ্বিতীয় বছর আইপিএলের ব্যবসায়িক মূল্যে দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি। ২০০৮ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে বিশ্বসেরা ক্রিকেটারদের আকর্ষণ, সম্প্রচার স্বত্ব, স্পনসরশিপ, মার্চেন্ডাইজিং এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী বাণিজ্যিক কাঠামো তৈরি করেছে লিগটি।

আইপিএলের আর্থিক শক্তির বড় উদাহরণ হিসেবে চলতি বছরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) ও রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে।

গত মার্চে ব্ল্যাকস্টোন, বোল্ট ভেঞ্চারস, আদিত্য বিড়লা গ্রুপ ও টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত একটি কনসোর্টিয়াম ১.৭৮ বিলিয়ন ডলারে আরসিবির মালিকানা নেয়, যা আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রির রেকর্ড। এরপর মে মাসে মিত্তল পরিবার ও আদার পুনাওয়ালা ১.৬৫ বিলিয়ন ডলারে রাজস্থান রয়্যালস অধিগ্রহণের ঘোষণা দেয়।

হুলিহান লোকির ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন অ্যাডভাইজরি বিভাগের পরিচালক হার্শ তালিকোটি বলেন, আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মূল্যায়ন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে এবং লিগের বাণিজ্যিক পরিধিও আরও বিস্তৃত হচ্ছে।

তিনি বলেন, ক্রীড়া, গণমাধ্যম ও ভোক্তা বাজারের সমন্বয়ে আইপিএল একটি অনন্য বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। স্থিতিশীল আয়, নিয়ন্ত্রিত ব্যয় এবং বিশ্বজুড়ে দর্শক বৃদ্ধির কারণে বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরও বাড়ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইপিএলের ব্র্যান্ড মূল্যও গত এক বছরে ১০.৩ শতাংশ বেড়ে ৪.৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৩১২ মিলিয়ন ডলার ব্র্যান্ড মূল্য নিয়ে লিগের সবচেয়ে মূল্যবান ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে।


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