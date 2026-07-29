ভারতের দায়িত্ব ছাড়লেন টেন ডেসকাট

ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচিং স্টাফে বড় পরিবর্তন এসেছে। দুই বছর দায়িত্ব পালনের পর সহকারী কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সাবেক নেদারল্যান্ডস অলরাউন্ডার রায়ান টেন ডেসকাট। একই সঙ্গে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের চুক্তিও আর নবায়ন করেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তার পরিবর্তে দায়িত্ব পাচ্ছেন শুভদীপ ঘোষ।
ইংল্যান্ড সফর চলাকালীনই টেন ডেসকাট বিসিসিআইকে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। ফলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান সাদা বলের সিরিজই ভারতের সহকারী কোচ হিসেবে তার শেষ দায়িত্ব হয়ে থাকছে।
বিসিসিআই ২০২৭ সাল পর্যন্ত তার চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চাইলেও সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন টেন ডেসকাট। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। জানা গেছে, পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানো এবং ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচি থেকে বিরতি নিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
তবে কোচিং থেকে পুরোপুরি সরে যাচ্ছেন না টেন ডেসকাট। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার।
অন্যদিকে, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় সেটি আর নবায়ন করেনি বিসিসিআই। ফলে আগামী আগস্টে শ্রীলঙ্কা সফরের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তাকে আর দেখা যাবে না ভারতের ডাগআউটে।
দিলীপের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন শুভদীপ ঘোষ। ভারতের ‘এ’ দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা শুভদীপের জন্য এটিই হবে জাতীয় দলের সঙ্গে প্রথম আন্তর্জাতিক দায়িত্ব।
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