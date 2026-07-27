প্রথম অনুশীলনেই চোট, মরিনহোর পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা

নতুন মৌসুম শুরুর আগে একদিকে ইয়ান দিয়োমান্দেকে দলে ভেড়ানোর অপেক্ষায় রিয়াল মাদ্রিদ, অন্যদিকে ইনজুরির ধাক্কায় কোচ হোসে মরিনহোর পরিকল্পনায় দেখা দিয়েছে নতুন দুশ্চিন্তা। প্রথম অনুশীলনেই হাঁটুতে চোট পেয়েছেন থিয়াগো পিতার্চ।
দলবদল বাজারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লাইপজিগের আইভরিয়ান ডিফেন্ডার ইয়ান দিয়োমান্দের সঙ্গে চুক্তির সবকিছু চূড়ান্ত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। সোমবারই এই চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।
তবে নতুন খেলোয়াড়কে ঘিরে উচ্ছ্বাসের মধ্যেই দুঃসংবাদ এসেছে দল থেকে। ইতালীয় দলবদল বিশেষজ্ঞ ফ্যাব্রিজিও রোমানোর তথ্য অনুযায়ী, রিয়ালের হয়ে প্রথম অনুশীলন সেশনেই হাঁটুতে চোট পেয়েছেন থিয়াগো পিতার্চ।
রোমানো জানান, চোটের কারণে প্রায় ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে এই ফুটবলারকে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে সেপ্টেম্বরের শুরুতে তার ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।
এরই মধ্যে নতুন মৌসুমের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে আলকোরকোনের বিপক্ষে একটি রুদ্ধদ্বার প্রীতি ম্যাচ খেলেছে রিয়াল মাদ্রিদ
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