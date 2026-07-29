মোংলায় বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি আটক

মোংলায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার পলাতক আসামি লিটন মন্ডলকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। ভুক্তভোগী ওই কিশোরী বর্তমানে ১৮ সপ্তাহের (৪ মাসের) অন্তঃসত্ত্বা বলে মামলার নথিতে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মোংলা থানার মালগাজী মিশনবাড়ী এলাকার পরিতোষ মন্ডলের ছেলে লিটন মন্ডলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিয়ের প্রলোভনে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ছিল। প্রেমের সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত যুবক গত দুই-তিন বছর ধরে বিভিন্ন এলাকায় বাসা ভাড়া করে ওই কিশোরীর সাথে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বসবাস করে আসছিলেন।
একপর্যায়ে ওই কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়লে গত ২৩ মে মোংলা থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দায়েরের পর থেকেই অভিযুক্ত লিটন মন্ডল গ্রেপ্তার এড়াতে এলাকা ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করেন। দীর্ঘ চেষ্টা ও নিখুঁত গোয়েন্দা নজরদারির পর তাকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হলো।
মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে গণমাধ্যমকে জানান, মামলার পর থেকেই আসামি পলাতক ছিল। পুলিশের নিয়মিত ও ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবে অবশেষে তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাগেরহাট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
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