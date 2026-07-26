রবিবার, ২৬ জুলাই ২০২৬, ০৮:২৮ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ডেঙ্গু ও জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগে রেডার সহযোগিতা চাইল রাসিক রাজশাহী নগরীতে মাদক কারবারী ও অনলাইন জুয়াড়ি-সহ গ্রেফতার ৩৩ রাজশাহীতে নিরাপত্তা জোরদারে আরএমপিকে ১৫৫টি সিসি ক্যামেরা দিল রাসিক সৌদি আরবে প্রায় ১৫ হাজার অভিবাসী গ্রেফতার যশোরে বাসচাপায় সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিহত বারিতে কন্দাল ফসল বিষয়ক কর্মশালা ইসির নতুন জনসংযোগ পরিচালক আব্দুল মমিন সরকার মহেশপুরে খাল থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার শেষ বলে ছক্কায় এলপিএলে দারুণ শুরু হৃদয়ের সাত অঞ্চলের উপর দিয়ে ঝড়ের আভাস
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ খুলনা

যশোরে বাসচাপায় সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিহত

যশোর প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৬ জুলাই, ২০২৬

যশোরের কেশবপুরে বাসচাপায় মোহাম্মদ আলী (৭৫) নামে এক সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিহত হয়েছেন।

রবিবার (২৬ জুলাই) দুপুর দেড়টার দিকে কেশবপুর শহরের মাইকেল মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ আলী কেশবপুর উপজেলার পাত্রপাড়া গ্রামের মৃত মকছেদ আলী মোড়লের ছেলে। তিনি কেশবপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলযোগে কেশবপুর উপজেলা সদরের দিকে যাচ্ছিলেন মোহাম্মদ আলী। পথে মাইকেল মোড়ে পৌঁছালে সাতক্ষীরা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিবলী খাতুন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কেশবপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জয় জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক বাসটি আটক করেছে। তবে দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

মহেশপুরে খাল থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মাগুরায় ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী

বাবা-ছেলেকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ

বাগেরহাটে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে আইনজীবী নিহত

মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফের পুশইনের চেষ্টা, বিজিবির প্রতিহত

সুন্দরবনে ৩০ কেজি হরিণের মাংসসহ মাংস ব্যবসায়ী আটক

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech