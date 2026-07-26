রবিবার, ২৬ জুলাই ২০২৬, ০৮:২৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ডেঙ্গু ও জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগে রেডার সহযোগিতা চাইল রাসিক রাজশাহী নগরীতে মাদক কারবারী ও অনলাইন জুয়াড়ি-সহ গ্রেফতার ৩৩ রাজশাহীতে নিরাপত্তা জোরদারে আরএমপিকে ১৫৫টি সিসি ক্যামেরা দিল রাসিক সৌদি আরবে প্রায় ১৫ হাজার অভিবাসী গ্রেফতার যশোরে বাসচাপায় সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিহত বারিতে কন্দাল ফসল বিষয়ক কর্মশালা ইসির নতুন জনসংযোগ পরিচালক আব্দুল মমিন সরকার মহেশপুরে খাল থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার শেষ বলে ছক্কায় এলপিএলে দারুণ শুরু হৃদয়ের সাত অঞ্চলের উপর দিয়ে ঝড়ের আভাস
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

রাজশাহীতে নিরাপত্তা জোরদারে আরএমপিকে ১৫৫টি সিসি ক্যামেরা দিল রাসিক

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৬ জুলাই, ২০২৬

রাজশাহী মহানগরীর নিরাপত্তা জোরদার ও অপরাধ দমনের লক্ষ্যে রাজশাহী সিটি করপোরেশন (রাসিক) রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশকে (আরএমপি) ১৫৫টি অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা হস্তান্তর করেছে।
রবিবার (২৬ জুলাই) দুপুরে আরএমপি কমিশনার কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাসিক প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ ফয়েজুল কবিরের হাতে ক্যামেরাগুলো তুলে দেন।

এ সময় রাসিক প্রশাসক বলেন, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও স্মার্ট নগর গড়ে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সেবা সম্প্রসারণে সিটি করপোরেশন কাজ করছে। ভবিষ্যতেও আরএমপিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।
আরএমপি কমিশনার বলেন, নতুন এসব সিসি ক্যামেরা অপরাধ প্রতিরোধ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠানে রাসিক ও আরএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, মোড় ও জনসমাগমস্থলে পর্যায়ক্রমে ক্যামেরাগুলো স্থাপন করা হবে।#

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ডেঙ্গু ও জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগে রেডার সহযোগিতা চাইল রাসিক

রাজশাহী নগরীতে মাদক কারবারী ও অনলাইন জুয়াড়ি-সহ গ্রেফতার ৩৩

কাজিপুরে সহিংসতা প্রতিরোধে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা

জয়পুরহাট প্রেসক্লাব নির্বাচনে সভাপতি আবু বক্কর-সম্পাদক শামীম কাদির

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মদপান, স্ত্রী নির্যাতন, যৌতুক ও পরকীয়ার অভিযোগ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech