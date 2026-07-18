শনিবার, ১৮ জুলাই ২০২৬, ০৪:২৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
আওয়ামীলীগ জন্মলগ্ন থেকে দেশের ক্ষতি করেছে-টুকু সীমান্ত পেরিয়ে শান্তি ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে খেলাধুলা: প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক পশুর হাটের ইজারাদারের অফিসে গুলি, শ্যুটার বাপ্পিসহ গ্রেফতার ৫ আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে প্রতারণা, ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন গ্রেফতার টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৭০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ, চালক পলাতক সৌদিতে মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত? অস্কারজয়ী প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী ব্রেন্ডা ফ্রিকার আর নেই সাগরে লঘুচাপ, সমুদ্রবন্দরে বহাল সতর্কসংকেত মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত, উত্তেজনা আরও তীব্র
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজনীতি, রাজশাহী, সর্বশেষ

আওয়ামীলীগ জন্মলগ্ন থেকে দেশের ক্ষতি করেছে-টুকু

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৬


বিদ্যুত, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, সোনালী আশ দেশের পাট খাত ও চা খাত আওয়ামীলীগ ধ্বংস করে দিয়েছে। শুধু ১৭ বছর নয় জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামীলীগ দেশের ক্ষতি করেছে। ভদ্রলোক আওয়ামীলীগ করে না, সমাজের নিকৃষ্ট মানুষ আওয়ামীলীগ করে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, তাঁত শিল্প রক্ষা করতে হলে দেশে তাঁতের বাজার তৈরী করতে হবে। দেশীয় পোশাকের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে দেশের তাঁতীরা বাঁচবে। শনিবার সকালে শহরের মিরপুরে তাঁত প্রশিক্ষন কেন্দ্র ও বেসিক সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশকে ভালবাসেন। তিনি নিজে ছুটির দিনেও শুক্রবার- শনিবার কাজ করে। আমরাও করি। আমরা যুদ্ধ অবস্থা থেকে উত্তরণ করার চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, অনেকে প্রশ্ন করেছিলো প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আপনাকে নির্যাতন করে কোমড় ভেঙ্গে দিয়েছে, আপনার মাকে যারা অত্যাচার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিবেন না? তিনি বলেছেন, আমার মা বেঁচে থাকলে বলতেন ওনাদের (আওয়ামীলীগ) কাজ ওরা করেছে, তোমার কাজ তুমি করো। এটাই জিয়া পরিবারের শিক্ষা উল্লেখ করে বলেন, তারেক রহমান দেশের মধ্যে বিভক্তি চান না ?. তিনি ঐক্য চান।

তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মানুষের উন্নয়ন করতে হবে এবং নিজের দলটাকে সু-সংগঠিত করতে হবে। কি পেলাম, কি পেলাম করলে রাজনীতি হয় না, রাজনীতি হয় কি দিলাম। কি দিলাম। কি দিলাম। এটাই রাজনীতি।

তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানকে তাঁতীরা বাবা বলে ডাকতেন। জিয়াউর রহমান ধ্বংসপ্রাপ্ত তাঁতীদের ডেকে তাদের টাকা দিয়ে তাঁত শিল্প পুনরুদ্ধার করেছেন। তিনি বলেন, প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মেয়েদেরকে কাজ শেখান। তাহলে দেশের উন্নয়ন হবে।

তিনি বলেন, বিগত নির্বাচনের কাউকে ধমক দেয়া হয় না। দিনের ভোট রাতে হয় নাই। কাউকে ভোট দিতে বাঁধা দেয়া হয়নাই। একটা সুষ্ঠ নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনে বিএনপি ভুমিধ্বস বিজয় লাভ করেছে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো: শরিফুল আলম এমপি। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ের সচিব শরিফউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু আহমেদ সিদ্দিকি, সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো: আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতু ও সিরাজগঞ্জ চেম্বার অফ কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুসহ অন্যান্যরা।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সীমান্ত পেরিয়ে শান্তি ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে খেলাধুলা: প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

পশুর হাটের ইজারাদারের অফিসে গুলি, শ্যুটার বাপ্পিসহ গ্রেফতার ৫

আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে প্রতারণা, ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন গ্রেফতার

টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৭০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ, চালক পলাতক

সিরাজগঞ্জে শিশু সাংবাদিকদের ফলোআপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গবেষণাভিত্তিক শিল্প-প্রকল্প ‘সার্চ সোল, সয়েল’; প্রদর্শনী শুরু ১৮ জুলাই

আওয়ামীলীগ জন্মলগ্ন থেকে দেশের ক্ষতি করেছে-টুকু

সীমান্ত পেরিয়ে শান্তি ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে খেলাধুলা: প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

পশুর হাটের ইজারাদারের অফিসে গুলি, শ্যুটার বাপ্পিসহ গ্রেফতার ৫

আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে প্রতারণা, ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন গ্রেফতার

টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৭০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ, চালক পলাতক

সৌদিতে মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের

দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত?

অস্কারজয়ী প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী ব্রেন্ডা ফ্রিকার আর নেই

সাগরে লঘুচাপ, সমুদ্রবন্দরে বহাল সতর্কসংকেত

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত, উত্তেজনা আরও তীব্র

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech