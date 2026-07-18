সীমান্ত পেরিয়ে শান্তি ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে খেলাধুলা: প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

খেলাধুলা শুধু পদক জয়ের প্রতিযোগিতা নয়; এটি সীমান্ত, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভেদ অতিক্রম করে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও দীর্ঘস্থায়ী কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম বলে মন্তব্য করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক এবং ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক।
শনিবার (১৮ জুলাই) সকালে রাজধানীর মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১০ম ক্যাডেট, জুনিয়র, অনূর্ধ্ব-২১ ও সিনিয়র সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
আমিনুল হক বলেন, খেলাধুলার এমন এক শক্তি রয়েছে, যা সব ধরনের সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষকে একত্রিত করতে পারে। ৭০০-এর বেশি অ্যাথলেট ও কর্মকর্তার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই আয়োজন প্রমাণ করে খেলাধুলা শুধু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নয়, বরং শান্তি, বন্ধুত্ব ও আঞ্চলিক সহযোগিতারও কার্যকর মাধ্যম।
তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সংহতি ও পারস্পরিক আস্থা জোরদারে এই আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অভিন্ন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে আবদ্ধ এ অঞ্চলের তরুণদের একই মঞ্চে এনে শান্তি ও সম্মিলিত অগ্রগতির ভিত্তি আরও শক্তিশালী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
সরকারের ক্রীড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বমানের ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা আয়োজনের সক্ষমতা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রারই প্রতিফলন এই সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ।
তিনি সফল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন ও আয়োজক কমিটিকে অভিনন্দন জানান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেটদের স্বাগত জানিয়ে আমিনুল হক বলেন, তাঁরা নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করলেও সম্মিলিতভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ঐক্য, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের দূত।
অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ম সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
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