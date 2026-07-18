শনিবার, ১৮ জুলাই ২০২৬, ০৪:২২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
আওয়ামীলীগ জন্মলগ্ন থেকে দেশের ক্ষতি করেছে-টুকু সীমান্ত পেরিয়ে শান্তি ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে খেলাধুলা: প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক পশুর হাটের ইজারাদারের অফিসে গুলি, শ্যুটার বাপ্পিসহ গ্রেফতার ৫ আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে প্রতারণা, ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন গ্রেফতার টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৭০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ, চালক পলাতক সৌদিতে মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত? অস্কারজয়ী প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী ব্রেন্ডা ফ্রিকার আর নেই সাগরে লঘুচাপ, সমুদ্রবন্দরে বহাল সতর্কসংকেত মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত, উত্তেজনা আরও তীব্র
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বিনোদন

অস্কারজয়ী প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী ব্রেন্ডা ফ্রিকার আর নেই

অনলাইন ডেস্ক: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

অস্কারজয়ী প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী ব্রেন্ডা ফ্রিকার মারা গেছেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ৮১ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শুক্রবার (১৭ জুলাই) তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তার এজেন্ট।

ডাবলিনে জন্ম নেওয়া ব্রেন্ডা ফ্রিকার ১৯৬০-এর দশকে মাত্র ১৯ বছর বয়সে অভিনয়জগতে পা রাখেন। চলচ্চিত্র, মঞ্চ এবং আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অভিনয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মাই লেফট ফুট চলচ্চিত্রে ব্রিজেট ফ্যাগন ব্রাউন চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তিনি সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর অস্কার জেতেন। এর মধ্য দিয়ে প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী হিসেবে একাডেমি পুরস্কার অর্জনের ইতিহাস গড়েন তিনি। চলচ্চিত্রটির সাফল্য আইরিশ চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মাই লেফট ফুট-এর পরিচালক জিম শেরিডান তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, “তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ অভিনেত্রী, অসাধারণ মানুষ এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।”

আয়ারল্যান্ডের পাশাপাশি হলিউডেও সফল ক্যারিয়ার গড়েছিলেন ব্রেন্ডা ফ্রিকার। দ্য ফিল্ড, সো আই ম্যারিড অ্যান অ্যাক্স মার্ডারার, এ টাইম টু কিল এবং বিশ্বখ্যাত ‘হোম অ্যালোন ২’ সিনেমায় তার অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ করে ‘হোম অ্যালোন ২’ সিনেমায় ম্যাকোলে কালকিনের বিপরীতে ‘পিজন লেডি’ চরিত্রে তার অভিনয় আজও স্মরণীয়।

ব্যক্তিজীবনে প্রচারবিমুখ ও রসিক স্বভাবের ছিলেন এই অভিনেত্রী। ২০১৫ সালে প্রকাশিত এক লেখায় তিনি মজার ছলে বলেছিলেন, অস্কার জয়ের চেয়েও হয়তো বেশি গর্বের বিষয় ছিল তার নামটি ডাবলিনের কথ্য ভাষায় ‘নিকার্স’ (অন্তর্বাস) শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করা হতো।

অস্কার ট্রফি নিয়েও তার ছিল ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি একসময় সেটি দীর্ঘদিন নিজের বাড়ির রান্নাঘরের সিঙ্কের নিচে একটি প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে রেখে দিয়েছিলেন। পরে সেটি বসার ঘরের শেলফে স্থান পায়। ডাবলিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালক ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রেইন হামফ্রিস বলেন, ব্রেন্ডা ফ্রিকার ছিলেন সত্যিকার অর্থেই এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে প্রতারণা, ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন গ্রেফতার

গবেষণাভিত্তিক শিল্প-প্রকল্প ‘সার্চ সোল, সয়েল’; প্রদর্শনী শুরু ১৮ জুলাই

সোনাক্ষী-জহিরের প্রেম নিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সালমান

আমির খানের বিয়ের আংটি, মিলিয়নে একটা

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন জর্জ ক্লুনি

থাইল্যান্ডের ছবি ঘিরে আহাদ-দানানিরকে নিয়ে প্রেমের গুঞ্জন

আওয়ামীলীগ জন্মলগ্ন থেকে দেশের ক্ষতি করেছে-টুকু

সীমান্ত পেরিয়ে শান্তি ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে খেলাধুলা: প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

পশুর হাটের ইজারাদারের অফিসে গুলি, শ্যুটার বাপ্পিসহ গ্রেফতার ৫

আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে প্রতারণা, ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন গ্রেফতার

টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৭০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ, চালক পলাতক

সৌদিতে মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের

দেশের বাজারে স্বর্ণের ভরি কত?

অস্কারজয়ী প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী ব্রেন্ডা ফ্রিকার আর নেই

সাগরে লঘুচাপ, সমুদ্রবন্দরে বহাল সতর্কসংকেত

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত, উত্তেজনা আরও তীব্র

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech