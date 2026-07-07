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ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন জর্জ ক্লুনি

অনলাইন ডেস্ক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৭ জুলাই, ২০২৬
- জর্জ ক্লুনি।

হলিউড অভিনেতা জর্জ ক্লুনিকে এবার ‘গোল্ডেন লায়ন ফর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট’ সম্মাননায় ভূষিত করবে ৮৩তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব। আগামী ২ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য এই উৎসবে অভিনয়জীবনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এ সম্মান দেওয়া হবে।

উৎসবের আয়োজকরা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, অতীতের হলিউড তারকাদের জৌলুস, অসাধারণ পেশাদারিত্ব এবং আধুনিক সংবেদনশীলতার অনন্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন জর্জ ক্লুনি। বিরল বহুমুখী দক্ষতায় তিনি বিভিন্ন ঘরানার চলচ্চিত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন- ‘থ্রি কিংস’, ‘সিরিয়ানা’র মতো যুদ্ধভিত্তিক ছবি, ‘মাইকেল ক্লাইটন’ এর মতো থ্রিলার কিংবা ‘ওশানস ইলেভেন’’ এর মতো কমেডি ছবিতে মুগ্ধ করেছেন তিনি।

সম্মাননা পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ক্লুনি বলেন, ভেনিসে তার অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত রয়েছে এবং এটি তার সবচেয়ে প্রিয় চলচ্চিত্র উৎসব। এখান থেকে ‘গোল্ডেন লায়ন’ পাওয়া তার জন্য বড় সম্মানের। রসিকতা করে তিনি বলেন, “সম্ভবত এর মানে আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি, তবু এই সম্মান আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি।”

ক্লুনি অস্কারের ইতিহাসেও বিরল এক কীর্তির মালিক। সেরা চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা, সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য এবং সেরা অভিযোজিত চিত্রনাট্য-এই ছয়টি ভিন্ন বিভাগে মনোনয়ন পাওয়া হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পীর একজন তিনি।

উৎসবের পরিচালক আলবার্তো বারবারা বলেন- অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক, এই তিন ভূমিকাতেই জর্জ ক্লুনি একজন অসাধারণ ক্যারিশমাটিক শিল্পী। তার নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক বিশ্ব সিনেমায় তাকে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।


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