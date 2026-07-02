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একই দিনে দুই নারীপ্রধান চলচ্চিত্র, অগ্রিম বুকিংয়ে আলিয়ার ‘আলফা’র বাজিমাত

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

মুক্তির আগেই বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছে আলিয়া ভাট ও শর্বরী ওয়াঘ অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন থ্রিলার চলচ্চিত্র ‘আলফা’। আগামী ৩ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাওয়া এই ছবিটির অগ্রিম টিকিট বুকিং আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে গত বুধবার। আর টিকিট বিক্রি শুরু হতেই বক্স অফিস বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সিনেমাটি বেশ শক্ত অবস্থানে থেকে বক্স অফিসে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে।

বাণিজ্য বিশ্লেষক রমেশ বালা জানিয়েছেন, অগ্রিম বুকিংয়ের প্রথম দুই দিনেই ছবিটি ১ কোটি ৭৫ লাখ রুপি বা পৌনে দুই কোটি রুপির টিকিট বিক্রি করে ফেলেছে।

চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্টদের ধারণা, মুক্তির প্রথম দিনেই ‘আলফা’ ৫ কোটি রুপির বেশি আয় করতে পারে। আর দর্শকদের ইতিবাচক সাড়া বা ‘ওয়ার্ড অব মাউথ’ যদি ভালো হয়, তবে প্রথম উইকএন্ড বা সপ্তাহের শেষ নাগাদ ছবিটির আয় অনায়াসে ১৫ কোটি রুপি ছাড়িয়ে যাবে। বড় বাজেটের এই অ্যাকশন এন্টারটেইনার ছবিটিতে আলিয়া ও শর্বরী ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে ববি দেওল এবং অনিল কাপুরের মতো তারকাদের। যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই ছবিটি মূলত তাদের ব্লকবাস্টার ‘ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্স’-এর প্রথম নারীপ্রধান চলচ্চিত্র, যা চলতি বছরের অন্যতম বড় রিলিজ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

একই দিনে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে হুমা কুরেশি অভিনীত ‘বেবি ডু ডাই ডু’ চলচ্চিত্রটি। একই শুক্রবারে দুই নারীপ্রধান চলচ্চিত্রের এই লড়াইকে বেশ ইতিবাচকভাবেই দেখছেন সিনেমা-সংশ্লিষ্টরা।

এই বক্স অফিস সংঘাত নিয়ে হুমা কুরেশি জানান, নারীপ্রধান কনটেন্টের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়। একই দিনে একাধিক ছবি মুক্তি পেয়েও ভালো ব্যবসা করার মতো যথেষ্ট জায়গা বাজারে রয়েছে। কেবল পুরুষ অভিনেতাদের দুটি ছবিই কেন একই দিনে প্রতিযোগিতায় নামবে, এমন প্রশ্নও তোলেন তিনি। তবে ‘আলফা’ জাঁকজমকপূর্ণ ও বড় প্রযোজনা হলেও তাদের ছবিটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও ছোট পরিসরে নির্মিত, তাই দর্শকদের কাছ থেকে কিছুটা বাড়তি ভালোবাসা ও জায়গার প্রত্যাশা করছেন হুমা।

অন্যদিকে বিশ্লেষকদের মতে, দুটি ছবি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার এবং দুই ধরনের দর্শককে আকর্ষণ করবে, তাই একই দিনে মুক্তি পেলেও ‘আলফা’র ব্যবসায়িক সাফল্যে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না।

সূত্র: এনডিটিভি


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