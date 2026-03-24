প্রথমবারের মতো শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ৪ কোটি ৬৭ লাখ টাকা দিল বিমান

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে মুনাফার অংশ দিয়েছে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইনটি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৪ কোটি ৬৭ লাখ ৪২ হাজার ৭১৪ টাকার একটি চেক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিমানের একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় মন্ত্রীর কাছে মুনাফার অংশের চেক হস্তান্তর করা হয়।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কাইজার সোহেল আহমেদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিমানের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ডেপুটি সিইও, পরিচালক অর্থ এবং মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তারা।
বিমানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ন্যায্য মুনাফার অংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার অংশ। জাতীয় আইন ও বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যতেও এই দায়বদ্ধতা পালনের অঙ্গীকার রয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, সংস্থাটির ইতিহাসে এবারই প্রথম শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে মুনাফার অংশ প্রদান করা হলো।
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