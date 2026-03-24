কাজিপুরে জাতীয় মৎস্য পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
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মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৬
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“রূপালি মৎস্যে স্বনির্ভর দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য পক্ষ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা,মৎস্য চাষিদের সাথে মতবিনিময় সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দুপুরে কাজিপুর কৃষি অধিদপ্তরের সেমিনার কক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।
এতে সভাপতিত্ব করেন কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। বক্তব্য রাখেন সদ্য বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত মৎস্য কর্মকর্তা হাসান মাহমুদুল হক। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মোজাইদুল ইসলাম, উপজেলা মৎস্য বিভাগের ক্ষেত্র সহকারী ইসমাইল হোসেন,পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়ের ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সমবায় কর্মকর্তা কার্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক তারিকুল ইসলাম, মেঘাই ইউসুফ উদ্দিন ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শফিকুল ইসলাম ও উপজেলা পরিষদ আদর্শ একাডেমির প্রতিষ্ঠান প্রধান সুজন মাহমুদ।
জাতীয় মৎস্য পক্ষ উপলক্ষে মতবিনিময় সভায় মৎস্যচাষিদের উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক সভা, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে এসব কর্মসূচির সফলতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীরা মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।
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