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সোশ্যাল মিডিয়ায় শিক্ষিকার পোষ্ট ঘিরে চারঘাটে বিতর্ক, কলেজে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৬


রাজশাহীর চারঘাটে নন্দনগাছি ডিগ্রি কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক সোহেলী আক্তারের একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোষ্টকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যপক আলোচনা  সমালোচনা ও উত্তেজোনার সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে কলেজ ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়। 
কলেজ সুত্রে জানা যায়, ১৫ আগষ্ট উপলক্ষে দেওয়া একটি ফেসবুক পোষ্টকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন মহলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর জেরে কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভে অংশগ্রহনকারী অত্র কলেজের ছাত্রদল সাধারন শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং তার পদত্যাগের দাবি জানান।

 কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদুর রহমান বলেন সংশ্লিষ্ট পোষ্টটি তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। তবে শিক্ষিকার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। 
অভিযুক্ত সোহেলী আক্তার ২০১৩ সালে কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।

 তিনি অত্র কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি সাইফূল ইসলাম দুলালের কন্যা। কলেজ প্রশাসনের একটি সূত্র জানায় উদ্ভুত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয়েছে।

 পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রনে থাকলেও প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। 

নন্দনগাছি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াহেদুল ইসলাম জানান গার্হ্যস্থ্য বিজ্ঞানের প্রভাষক সোহেলী আক্তার রাষ্ট্রবিরোধী ও প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের সম্পৃক্ততার প্রমান পাওয়ায় সোমবার সকালে সভাপতি সাইফূল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলেজ এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সর্বসম্মতিতে সাময়িক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়েছে। 


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