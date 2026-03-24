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সন্তানকে বাঁচিয়ে নিজেই গেলেন পানিতে তলিয়ে, ১৬ ঘণ্টা পর মিলল মরদেহ

রাঙামাটি প্রতিনিধি : / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৬
-সালাম

রাঙামাটির লংগদু উপজেলায় ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৬ ঘণ্টা পর সালাম (২৮) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

সোমবার (১৭ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার কাচালং নদীর ১৪ নম্বর বিল এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

নিহত সালাম গুলশাখালী ইউনিয়নের গুলশাখালী সোনারগাঁও এলাকার মৃত শাহাবুদ্দীনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার বিকেলে মাইনীমুখ বাজার থেকে নিজের ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে নৌকায় করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন সালাম। পথে হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাটি ডুবে যায়। এ সময় ছেলেকে আগলে রেখে বাঁচানোর চেষ্টা করেন তিনি। পরে পাশ দিয়ে যাওয়া অন্য একটি জেলের নৌকা শিশুটিকে উদ্ধার করে। তবে প্রচণ্ড ঢেউয়ের কারণে সালাম গভীর পানিতে তলিয়ে যান। ঘটনার পর থেকেই ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

লংগদু ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা হেলাল উদ্দীন জানান, খবর পেয়ে রাঙামাটি থেকে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে রাত থেকেই উদ্ধার অভিযান চালায়। পরে সোমবার সকাল ৮টার দিকে নিখোঁজ সালামের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।


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