শাহজালালে ৫৯৫ কার্টন সিগারেট, গৌরী ক্রিম ও মদ জব্দ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে ৫৯৫ কার্টন বিদেশি সিগারেট, ২৪ দশমিক ২ কেজি নিষিদ্ধ গৌরী ক্রিম ও ১০ লিটার বিদেশি মদ জব্দ করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (সিআইআইডি)। জব্দকৃত পণ্যের আনুমানিক বাজারমূল্য ৩৩ লাখ ৬২ হাজার টাকা।
শুক্রবার (২ অক্টোবর) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত সার্কেলের কর্মকর্তারা এ অভিযান চালান।
কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিমানবন্দরে সতর্ক অবস্থান নিয়ে যাত্রীদের ব্যাগেজে নজরদারি করা হয়। এ সময় শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে ঢাকায় আসা ইউএল-১৮৯ ফ্লাইটের পাঁচ যাত্রীর ব্যাগেজে তল্লাশি চালানো হয়।
তল্লাশিতে মোহাম্মদ রোবেলের কাছ থেকে ১৬১ কার্টন সিগারেট ও ৬ দশমিক ৪ কেজি গৌরী ক্রিম, আবদুল্লাহ আল মোবারকের কাছ থেকে ১৪৯ কার্টন সিগারেট ও ৫ দশমিক ৮ কেজি গৌরী ক্রিম এবং খোরশেদ আলমের কাছ থেকে ১৮৮ কার্টন সিগারেট পাওয়া যায়।
এ ছাড়া মিসেস রাবেয়া বেগমের কাছ থেকে ৮৮ কার্টন সিগারেট ও ১২ কেজি গৌরী ক্রিম এবং মো. গোলাপের কাছ থেকে আরও ৯ কার্টন সিগারেট আটক করা হয়।
অন্যদিকে ভারতের মুম্বাই থেকে ঢাকায় আসা এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-২১৮৩ ফ্লাইটের যাত্রী মোবারক হোসাইনের ব্যাগেজে তল্লাশি চালিয়ে ১০ লিটার ব্ল্যাক লেবেল ব্র্যান্ডের বিদেশি মদ পাওয়া যায়।
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর জানিয়েছে, সব মিলিয়ে অভিযানে ৫৯৫ কার্টন বিদেশি সিগারেট, ২৪ দশমিক ২ কেজি গৌরী ক্রিম ও ১০ লিটার বিদেশি মদ আটক করা হয়েছে। এসব পণ্যের আনুমানিক বাজারমূল্য ৩৩ লাখ ৬২ হাজার টাকা।
কাস্টমস কর্মকর্তারা বলেন, গোপন তথ্য, যাত্রী প্রোফাইলিং ও নিবিড় নজরদারির মাধ্যমে বিমানবন্দরে চোরাচালান ও অবৈধ পণ্য প্রবেশ ঠেকাতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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