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/ রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ

ট্রেনের নিচে চাপা পড়ে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধার মৃত্যু

কামারখন্দ,(সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:  / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ট্রেনের নিচে চাপা পড়ে ৭০ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। সোমবার বিকেল তিন টায় উপজেলার হালুয়াকান্দি নয়াপাড়া কবরস্থান এলাকায় রেললাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুড়িগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত ওই বৃদ্ধা। দুর্ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছে যাঁর কারণে রেললাইনের আশপাশে লোকজনের উপস্থিতি কম ছিল। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর স্থানীয়রা রেললাইনের ওপর বৃদ্ধার খণ্ডিত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান। স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেও নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

সিরাজগঞ্জ বাজার রেলস্টেশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খাইরুল ইসলাম তালুকদার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ওই নারীর পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।


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