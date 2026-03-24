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মাগুরায় খুনের ঘটনায় বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষ আহত ২০, বাড়িঘর ভাঙচুর

মাগুরা প্রতিনিধি : / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৬

মাগুরা শ্রীপুর উপজেলার চন্ডীখালী গ্রামে খুনের ঘটনা নিয়ে সোমবার রাতে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় গয়েশপুর ইউনিয়ন ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও একই ইউনিয়ন বিএনপির অপর বিএনপি নেতা আসাদ মোল্যার সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ চলাকালে প্রতিপক্ষের হামলায় অন্তত ১০টি বাড়িতে ভাঙচুর লুটপাট হয়।

এলাকাবাসী জানায়, স্থানীয় রাজনৈতিক অধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় সিরাজুল ইসলাম গ্রুপের সমর্থক অমিরুল মোল্যা গত ১৭ জুলাই নিহত হয়। এরই জের ধরে উভয় গ্রুপের সমর্থকদের উত্তেজনা চলে আসছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার সিরাজুল ইসলাম সমর্থিত ইমদাদুল হোসেন (৪০) লাঙ্গলবাধ বাজার থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার সময় আসাদ গ্রুপের লোকজন তাকে হামলা চালিয়ে জখম করে। এই ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনার জন্ম দিলে তা উভয়পক্ষের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় অন্তত ২০ জন আহত ও বাড়িঘর ভাঙচুর লুটপাটের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের সময় উভয় পক্ষ দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়।

হামলায় আহতরা হচ্ছে- মনিরুল (৬০), আকুল (৫০), হাসিব (৩০), রহমত (২৫), আলম (৫৫), আমিরুল (৫০), রাশেদ (৩২), সোহেল (৩০), ওয়াসিমকে (২২) শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মাগুরা শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অলি মিয়া বলেন, দু’দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের পরবর্তী সহিংসতা এড়াতে ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিত স্বাভাবিক। ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে। তবে নিহত আমিরুল ইসলামকে উভয়পক্ষই নিজেদের লোক বলে দাবি করছেন।


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