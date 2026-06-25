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কান জয়ের পর এবার লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মাননা পাচ্ছেন ভার্জিনি এফিরা

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

আন্তর্জাতিক স্বাধীন চলচ্চিত্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আসর ‌‘লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসব’-এ সম্মানিত হতে যাচ্ছেন বিশিষ্ট বেলজিয়ান-বংশোদ্ভূত ও ফ্রান্স-ভিত্তিক অভিনেত্রী ভার্জিনি এফিরা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কান চলচ্চিত্র উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা পর্বের দুটি সিনেমা—রিউসুকে হামাগুচির ‘অল অব আ সাডেন’ এবং আসগর ফারহাদির ‘প্যারালাল টেলস’-এ দুর্দান্ত অভিনয়ের পর তাকে এই সম্মাননা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুইস উৎসব কর্তৃপক্ষ। উৎসবের ঐতিহ্যবাহী ‘লেপার্ড ক্লাব অ্যাওয়ার্ড’ দিয়ে এফিরাকে এই বিশেষ স্বীকৃতি জানানো হবে।

আগামী ৭ আগস্ট লোকার্নোর বিখ্যাত পিয়াজ্জা গ্র্যান্ডে নামক সাড়ে ছয় হাজার আসনের উন্মুক্ত লেকসাইড ভেন্যুতে এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। ওই একই সন্ধ্যায় রিউসুকে হামাগুচির ‘অল অব আ সাডেন’ সিনেমাটি প্রদর্শিত হবে, যেটির জন্য এফিরা কান উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার অর্জন করেছিলেন।

উল্লেখ্য, এই সিনেমাটিতে অভিনয়ের সুবিধার্থে তিনি আংশিকভাবে জাপানি ভাষাও রপ্ত করেছিলেন। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ওলন্দাজ পরিচালক পল ভেরহোভেন এবং অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র ‘অ্যানাটমি অব আ ফল’-এর নির্মাতা জুস্টিন ত্রিয়েতের মতো নামী পরিচালকদের সঙ্গে এফিরার ক্যারিয়ারের কিছু দুর্দান্ত কাজ রয়েছে। ভেরহোভেনের ‘এল’ (২০১৬) এবং বিশেষ করে ‘বেনেদেত্তা’ (২০২১) সিনেমায় জটিল ও চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে তার সাহসী অভিনয় তাকে আধুনিক ইউরোপীয় সিনেমার অন্যতম শীর্ষ তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভার্জিনি এফিরার অভিনয়শৈলীর প্রশংসা করে লোকার্নো উৎসবের শৈল্পিক পরিচালক জিওনা এ নাজ্জারো বলেন, এফিরা তার প্রতিটি চরিত্রে এক অনন্য সংবেদনশীলতা ফুটিয়ে তোলেন। তিনি একাধারে সাহসী, চিন্তাশীল, স্বতঃস্ফূর্ত ও রসাত্মক; যা সমসাময়িক চলচ্চিত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়। ভেরহোভেন থেকে শুরু করে হামাগুচির মতো বিশ্বমানের পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করে তিনি প্রতিনিয়ত তার শৈল্পিক প্রতিভাকে এক স্বাধীন ও প্রাণবন্ত রূপ দিয়েছেন। আজকের সিনেমার একজন প্রকৃত অভিনেত্রীর সৌন্দর্যকে তিনি নিখুঁতভাবে ধারণ করেছেন।

চলচ্চিত্র দুনিয়ায় বিশেষ অবদানের জন্য দেওয়া এই লেপার্ড ক্লাব অ্যাওয়ার্ডের তালিকায় এর আগে যুক্ত হয়েছেন ফে ডানাওয়ে, মিয়া ফারো, অ্যান্ডি গার্সিয়া, অ্যাড্রিয়েন ব্রডি, মেগ রায়ান, হিলারি সোয়াঙ্ক এবং ডেইজি এডগার-জোন্সের মতো বিশ্বখ্যাত তারকারা। আগামী ৫ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ব চলচ্চিত্রের এই মর্যাদাপূর্ণ উৎসবের ৭৯তম আসর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সূত্র: ভ্যারাইটি


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