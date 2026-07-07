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সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুলিশ সুপার বদরুল আলম মোল্লার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৭ জুলাই, ২০২৬




ঝালকাঠি জেলার পুলিশ সুপার বদরুল আলম মোল্লা এর বিরুদ্ধে ফেসবুক সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার

সম্প্রতি ঝালকাঠি জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন মোহাম্মদ বদরুল আলম মোল্লা, তিনি বর্তমানে সিআইডি হেডকোয়ার্টার্সে মালিবাগ, ঢাকায় পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত আছেন।

এর আগে তিনি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও টুরিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে পুলিশ সুপার পদে দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরী জীবনের শুরুতে তিনি র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাবে সহকারি পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার পদে নারায়ণগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে দায়িত্ব পালন করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে এসপিবিএন, মাদারীপুর জেলা পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফেনী জেলা পুলিশ, পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি হাইতিতে জাতিসংঘ মিশনে কাজ করেছেন। কর্মক্ষেত্রে সকল জায়গায় তিনি সততা ও শতভাগ পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করেছেন।

বদরুল আলম মোল্লা ২৮ তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে ২০১০ সালের পহেলা ডিসেম্বর যোগদান করেন।

সম্প্রতি বদরুল আলম মোল্লা, ঝালকাঠি জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে পদায়ন পায়।

কিন্তু স্বার্থান্বেষী কিছু কু-চক্রী মহল সম্প্রতি তাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে ও তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া নিউজ ছড়াচ্ছে।

বদরুল আলম মোল্লাকে ঝালকাঠি জেলার পুলিশ সুপার পদে নিয়োগ করাকে কেন্দ্র করে ফেসবুকে আর্থিক লেনদেনের একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয় যার কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দিয়ে তৈরি বলে দাবি করা হয়।

জানা গেছে, তারা উভয়ই জনবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা। এমন সৎ, দক্ষ, মানবিক ও পেশাদার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হলে এতে যেমন প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে ঠিক তেমনি সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হবে।


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