মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ ২০২৬
সর্বশেষ
হেরেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে গর্বিত ক্যাবরেরা দুবাইয়ে মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ পড়ে বাংলাদেশিসহ চার প্রবাসী আহত বিয়ে করেছেন সিমরিন লুবাবা ঢাকা-১৭ আসনে তারেক রহমানের নির্বাচনি ব্যয় ২৩ লাখ টাকা ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা এ দেশেরই ভূমিপুত্র এবং দেশেরই অংশ : মির্জা ফখরুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ৩ দিন অনলাইন ও ৩ দিন অফলাইন ক্লাসের পরিকল্পনা বিমানমন্ত্রীর প্রটোকল ভঙ্গ: চার কেবিন ক্রুকে শোকজ, আবারও আলোচনায় আবীর ধানক্ষেতের আইল আর কাঁদার মাঝে বন্দি এক ‘শান্তি নিকেতন’ ও কিছু স্বপ্নের মৃত্যু! পল্লবীতে নির্মাণাধীন ভবনে অভিযান, পুলিশের লুণ্ঠিত শর্টগানসহ বিপুল গুলি উদ্ধার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

বিমানমন্ত্রীর প্রটোকল ভঙ্গ: চার কেবিন ক্রুকে শোকজ, আবারও আলোচনায় আবীর

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ, ২০২৬


বিমানমন্ত্রীর প্রটোকল ভঙ্গের অভিযোগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর চারজন কেবিন ক্রুকে শোকজ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনাকে ঘিরে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছেন কেবিন ক্রু ইউনিয়নের নেতা ফিরোজ মিয়া আবীর।

জানা যায়, গত ৩০ তারিখ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিমানের প্রধান কার্যালয় ‘বলাকা’ পরিদর্শনে যান। এ সময় পূর্বানুমতি ছাড়াই কেবিন ক্রু ইউনিয়নের আওয়ামী সমর্থিত সভাপতি ফিরোজ মিয়া আবীর, ফ্লাইট পার্সার ওয়াসিক, ফ্লাইট স্টুয়ার্ডেস আফরিন ও রিয়া মন্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করেন।

হঠাৎ এ অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশে উপস্থিত মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। সরকারি প্রটোকল অনুযায়ী এমন সাক্ষাতের ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও তা মানা হয়নি।

এ ঘটনাকে শৃঙ্খলাভঙ্গ ও প্রাতিষ্ঠানিক আচরণবিধির পরিপন্থী উল্লেখ করে অভিযুক্ত চার কেবিন ক্রুর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করেছে বিমানের কেন্দ্রীয় প্রশাসন।

এদিকে, এ ঘটনায় আবারও আলোচনায় উঠে এসেছেন ফিরোজ মিয়া আবীর।

অতীতে বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ড—যার মধ্যে রয়েছে স্বর্ণ চোরাচালানে পারিবারিক সম্পৃক্ততার অভিযোগ, কেবিন ক্রু শিডিউলিংয়ে প্রভাব বিস্তার, অবৈধ আয়ের মাধ্যমে সম্পদ গড়ার অভিযোগ এবং পছন্দমতো রোস্টার বহির্ভূত ফ্লাইট পরিচালনা—নিয়ে একাধিকবার শিরোনাম হয়েছেন তিনি।

এছাড়া রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও প্রভাব বিস্তারের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বিভিন্ন সময়ে এসব অভিযোগ সামনে এলেও আবীরের বিষয়ে বিমানের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা।

সর্বশেষ এই প্রটোকল ভঙ্গের ঘটনায় বিমানের প্রশাসন কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়, তা এখন দেখার অপেক্ষায় সংশ্লিষ্ট মহল।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

হেরেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে গর্বিত ক্যাবরেরা

দুবাইয়ে মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ পড়ে বাংলাদেশিসহ চার প্রবাসী আহত

বিয়ে করেছেন সিমরিন লুবাবা

ঢাকা-১৭ আসনে তারেক রহমানের নির্বাচনি ব্যয় ২৩ লাখ টাকা

‘জুলাই জাতীয় সনদ’ বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা এ দেশেরই ভূমিপুত্র এবং দেশেরই অংশ : মির্জা ফখরুল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ৩ দিন অনলাইন ও ৩ দিন অফলাইন ক্লাসের পরিকল্পনা

বিমানমন্ত্রীর প্রটোকল ভঙ্গ: চার কেবিন ক্রুকে শোকজ, আবারও আলোচনায় আবীর

ধানক্ষেতের আইল আর কাঁদার মাঝে বন্দি এক ‘শান্তি নিকেতন’ ও কিছু স্বপ্নের মৃত্যু!

পল্লবীতে নির্মাণাধীন ভবনে অভিযান, পুলিশের লুণ্ঠিত শর্টগানসহ বিপুল গুলি উদ্ধার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech