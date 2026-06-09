মঙ্গলবার, ০৯ জুন ২০২৬, ১০:৪৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
আ.লীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ: নোয়াখালীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৮৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার আদাবরে যুবককে অপহরণের ঘটনায় গ্রেফতার ৫, ভুক্তভোগী উদ্ধার রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক তাহ্‌মিনা আখতারের যোগদান দুধ দিয়ে গোসল করে ব্রাজিলে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনা সমর্থক ১২ বছরের অটিস্টিক শিশু সেজে প্রতারণা, ৩৭ বছরের নারী গ্রেপ্তার ইউরোপে পাঠানোর ফাঁদ:’সার্বিয়া হয়ে ইতালি পাঠানোর কথা বলে তুলে দেওয়া হয় শ্রীলঙ্কান মাফিয়াদের হাতে’ শেরপুরে জমি থেকে হাঁস আনতে গিয়ে বজ্রপাতে তরুণের মৃত্যু মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিরোধীদলীয় নেতার সৌজন্য সাক্ষাৎ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সমর্থন চাইল নরওয়ে গোপালগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে হেলপারের মৃত্যু
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

আদাবরে যুবককে অপহরণের ঘটনায় গ্রেফতার ৫, ভুক্তভোগী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬

রাজধানীর আদাবর এলাকায় এক যুবককে অপহরণ করে নির্যাতন ও মুক্তিপণ দাবির অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় অপহৃত যুবককে উদ্ধার করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী মো. সজিব (২৬) পেশায় একজন গাড়িচালক। তিনি মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকায় বসবাস করেন। তার গ্রামের বাড়ি ভোলার লালমোহন উপজেলায়।

মঙ্গলবার (৯ জুন) বিকেলে তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৮ জুন রাত আনুমানিক ৮টা ১৫ মিনিটে আদাবর থানাধীন আদাবর রোড-১৩ এলাকার শেলটেক কোম্পানির ভবনের পাশে একটি পরিত্যক্ত রিকশা গ্যারেজে সজিবকে আটকে রাখা হয়। এ ঘটনায় তার বোন মোসা. জিতু আক্তার আদাবর থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহার ও পুলিশি তদন্তে জানা গেছে, পূর্বপরিচিত জয়নাল নামের এক ব্যক্তি সজিবকে আদাবর বাজার এলাকায় ডেকে নেন। সেখানে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা ৮ থেকে ৯ জনের একটি দল তাকে ঘিরে ধরে মারধর করে। পরে তাকে আদাবর এলাকার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে নির্যাতন করা হয় এবং একপর্যায়ে একটি রিকশা গ্যারেজে আটকে রাখা হয়।

অপহরণকারীরা সজিবের পরিবারের কাছে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। একই সঙ্গে তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, একটি রুপার চেইন ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি পুলিশকে জানালে আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ভুক্তভোগীকে উদ্ধার এবং মামলার এজাহারভুক্ত পাঁচ আসামিকে গ্রেফতার করে।

এডিসি জুয়েল রানা বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, ভুক্তভোগীর বড় ভাই ও তার স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জের ধরে এ ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশের ধারণা, এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বড় ভাইয়েরও সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

আদাবর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের পাঁচজনের মধ্যে বাদল মিয়া অন্যতম। তার বিরুদ্ধে আদাবর থানায় বিভিন্ন ধারায় পাঁচটি মামলা রয়েছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

আ.লীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ: নোয়াখালীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৮৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক তাহ্‌মিনা আখতারের যোগদান

দুধ দিয়ে গোসল করে ব্রাজিলে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনা সমর্থক

১২ বছরের অটিস্টিক শিশু সেজে প্রতারণা, ৩৭ বছরের নারী গ্রেপ্তার

ইউরোপে পাঠানোর ফাঁদ:’সার্বিয়া হয়ে ইতালি পাঠানোর কথা বলে তুলে দেওয়া হয় শ্রীলঙ্কান মাফিয়াদের হাতে’

শেরপুরে জমি থেকে হাঁস আনতে গিয়ে বজ্রপাতে তরুণের মৃত্যু

আ.লীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ: নোয়াখালীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৮৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আদাবরে যুবককে অপহরণের ঘটনায় গ্রেফতার ৫, ভুক্তভোগী উদ্ধার

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক তাহ্‌মিনা আখতারের যোগদান

দুধ দিয়ে গোসল করে ব্রাজিলে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনা সমর্থক

১২ বছরের অটিস্টিক শিশু সেজে প্রতারণা, ৩৭ বছরের নারী গ্রেপ্তার

ইউরোপে পাঠানোর ফাঁদ:’সার্বিয়া হয়ে ইতালি পাঠানোর কথা বলে তুলে দেওয়া হয় শ্রীলঙ্কান মাফিয়াদের হাতে’

শেরপুরে জমি থেকে হাঁস আনতে গিয়ে বজ্রপাতে তরুণের মৃত্যু

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিরোধীদলীয় নেতার সৌজন্য সাক্ষাৎ

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সমর্থন চাইল নরওয়ে

গোপালগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে হেলপারের মৃত্যু

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech