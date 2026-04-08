বুধবার, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
বড়াইগ্রামে আ’লীগের সাবেক এমপির ফিলিং স্টেশনের তেল গোপনে বিক্রি বিক্ষুব্ধদের মহাসড়ক অবরোধ-জরিমানা

নাসিম নাটোর প্রতিনিধি
আপডেট : বুধবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৬

নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পাটোয়ারী ফিলিং স্টেশনে রাতের আঁধারে গোপনে ২৬০০ লিটার তেল বিক্রি করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধরা। বুধবার সকাল ১১টা থেকে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে তারা। এতে মহাসড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জানা গেছে, ফিলিং স্টেশনটির স্বত্তাধিকারী বর্তমানে আত্নগোপনে থাকা আওয়ামীলীগের সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী।

উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা যায়, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগে ও দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থেকেও তেল না পেয়ে ভোক্তারা প্রতিবাদ জানিয়ে মহাসড়কে অবস্থান নেন। পরে জানতে পেরে ইউএনও ফিলিং স্টেশনে যান। সেখানে তদন্তে জানা যায়, ওই ফিলিং স্টেশনে আগের ৭০০ লিটার পেট্রল মজুদ ছিল এবং গত ৬ এপ্রিল নতুন বরাদ্দের আরো তিন হাজার লিটার আনার পর মোট মজুদ দাঁড়ায় ৩৭০০ লিটার। কিন্তু ডেলিভারি মেশিনের নজেল নষ্ট দেখিয়ে ওই পেট্রল সাধারণ ভোক্তাদের মধ্যে বিক্রি বন্ধ রাখে কর্তৃপক্ষ। সরকারী বিধি অনুযায়ী, উপজেলা প্রশাসনকে জানিয়ে ট্যাগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে তেল বিক্রি করতে হবে। কিন্তু ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ তা না করে মঙ্গলবার রাতে গোপনে এক সঙ্গে ২৬০০ লিটার পেট্রল অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। এ কারণে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে সরবরাহ না করার কারণে ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইউএনও লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের বুঝিয়ে সরিয়ে নিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। এছাড়া কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তেল নিয়ে কোনোরকম অবৈধ কারসাজি হলে প্রশাসন সেখানে কঠোর আইনগত হস্তক্ষেপ প্রয়োগ করবে বলে তিনি জানান।

 


এই বিভাগের আরও খবর

প্রস্তাব পেয়েও কেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছেড়েছিলেন বিপাশা, জানালেন নিজেই

রায়গঞ্জে পরিবেশবিধি লঙ্ঘন: দুই ইটভাটায় ৯ লাখ জরিমানা, একটির কার্যক্রম বন্ধ

রায়গঞ্জে এএসআইকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক ১

রায়গঞ্জে ইফতার বিতরণে বাধা দেওয়ার অভিযোগে শ্রমিক দল নেতার পদ স্থগিত

কাজিপুর যমুনা নদীতে জাটকা নিধন রুখে দিলো ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান 

রাষ্ট্রপতির সংসদে বক্তব্য দেয়ার অধিকার নেই: ডা. তাহের

রাজশাহীতে যৌন হয়রানির অভিযোগে মাছরাঙ্গা টিভির স্টাফ রিপোর্টার রাব্বানী বরখাস্ত

নবম শ্রেণির ছাত্রী গণধর্ষণের ৪৮ ঘন্টা না পেরুতেই আবারও শিশু ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ১

সিংড়ায় তিশিঘালী মাজারে চুরি

নাটোরে কৃষক হত্যা মামলায় আ’লীগ নেতাসহ ছয়জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বড়াইগ্রামে আ’লীগের সাবেক এমপির ফিলিং স্টেশনের তেল গোপনে বিক্রি বিক্ষুব্ধদের মহাসড়ক অবরোধ-জরিমানা

সুন্দরবনে দস্যুতা দমনে কোস্ট গার্ডের যৌথ অভিযান, আটক ৬১

চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে জ্বালানি-ভোজ্য তেলের কৃত্রিম সংকট ঠেকাতে যৌথ অভিযান

পয়লা বৈশাখে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ডিএমপি

তালাকের জেরে খুন,অতঃপর

উল্লাপাড়ায় বাড়ছে বাসাবাড়ী, দোকান ও খামারে চুরির ঘটনা, নিরাপত্তাহীনতায় পৌরবাসী

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

