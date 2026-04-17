শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ১২:২০ অপরাহ্ন
বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

অনলাইন ডেস্ক:
আপডেট : শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৬
-প্রতীকী ছবি।

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ শুক্রবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রার নাম — বাংলাদেশি টাকা  

ইউএস ডলার —  ১২২ টাকা ৭০ পয়সা

ইউরো  — ১৪৪ টাকা ৭৬ পয়সা

পাউন্ড  — ১৬৬ টাকা ৩৫ পয়সা

ভারতীয় রুপি  — ১ টাকা ৩১ পয়সা

মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত — ৩১ টাকা ০৫ পয়সা

সিঙ্গাপুরি ডলার — ৯৬ টাকা ৫৩ পয়সা

সৌদি রিয়াল — ৩২ টাকা ৭৯ পয়সা

কুয়েতি দিনার — ৪০১ টাকা ০১ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার — ৮৭ টাকা ৯৭ পয়সা

(সূত্র: গুগল)

*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।


এই বিভাগের আরও খবর

আজকের স্বর্ণের দাম

১২ এপ্রিল পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি

এপ্রিলের ১১ দিনেই রেমিট্যান্স এলো প্রায় ১২২ কোটি ডলার

এলপিজি নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এলো দুইটি জাহাজ

ব্যাংক রেজোল্যুশন বিল পাস, পুরোনো শেয়ারধারীদের ফেরার সুযোগ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

