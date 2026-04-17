বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ শুক্রবার বিনিময় হার :
বৈদেশিক মুদ্রার নাম — বাংলাদেশি টাকা
ইউএস ডলার — ১২২ টাকা ৭০ পয়সা
ইউরো — ১৪৪ টাকা ৭৬ পয়সা
পাউন্ড — ১৬৬ টাকা ৩৫ পয়সা
ভারতীয় রুপি — ১ টাকা ৩১ পয়সা
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত — ৩১ টাকা ০৫ পয়সা
সিঙ্গাপুরি ডলার — ৯৬ টাকা ৫৩ পয়সা
সৌদি রিয়াল — ৩২ টাকা ৭৯ পয়সা
কুয়েতি দিনার — ৪০১ টাকা ০১ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার — ৮৭ টাকা ৯৭ পয়সা
(সূত্র: গুগল)
*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
Leave a Reply