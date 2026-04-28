মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ১০:৫৯ অপরাহ্ন
কাজিপুরে মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠনের সেলাই মেশিন বিতরণ 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠনের আয়োজনে সেলাই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে  সেলাই  মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

২৮ এপ্রিল দুপুরে মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি  (এমসিসি)-বাংলাদেশ এর আর্থিক  সহযোগিতায় ও মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠন ( এমপিইউএস) এর বাস্তবায়নধীন বাংলাদেশের যমুনা নদীর তীরে ১,৬০০ পরিবারের জন্য জলবায়ু- অভিযোজিত খাদ্য নিরাপত্তা,জীবিকা ও দূযোর্গ প্রত্তুতি (এস.এফ.এস.এল.ভি) প্রকল্প ২য় পর্যায়ে মাইজবাড়ি ইউনিয়নের ৯জন  প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাঝে কাজিপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে  সেলাই মেশিন  বিতরণ করা হয়। উক্ত  বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান।এতে সভাপতিত্ব করেন  মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠন এর নিবার্হী পরিচালক .এ. টি.এম আব্দুস সাত্তার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন  উপজেলা সমবায় অফিসার ও মাইজবাড়ী ইউনিয়নের প্রশাসক খালেদুজ্জামান খান,উপজেলা  মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা চিত্রা রানী সাহা  এবং সংগঠনের   প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ আবুল বাশার প্রমুখ।


এই বিভাগের আরও খবর

ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে ভাইরাল হয়ে রাজনীতি হয় না : সংসদে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

পারমাণবিক শক্তি আমাদের জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী

কাজিপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন 

কিশোরগঞ্জে থানা, ফাঁড়ি ও পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান

বিশ্বমঞ্চে কিঞ্জলের কৃতিত্ব,লজিক অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ

তাড়াশে ক্রেতার জমি নিজের নামে রেজিষ্ট্রি করে নিলেন দলিল লেখক

ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে ভাইরাল হয়ে রাজনীতি হয় না : সংসদে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

পারমাণবিক শক্তি আমাদের জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী

কাজিপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন 

কাজিপুরে মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠনের সেলাই মেশিন বিতরণ 

কিশোরগঞ্জে থানা, ফাঁড়ি ও পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান

বিশ্বমঞ্চে কিঞ্জলের কৃতিত্ব,লজিক অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ

তাড়াশে ক্রেতার জমি নিজের নামে রেজিষ্ট্রি করে নিলেন দলিল লেখক

ঢামেকে হারানো শিশুকে মায়ের কোলে ফিরল আনসার সদস্যরা

রাজিবপুরে সাংবাদিকতার আড়ালে তেল সিন্ডিকেটের অভিযোগ: ১৩৫ টাকার পেট্রোল ৩০০ টাকায় বিক্রি জড়িত ছাত্রদল-যুবদল নেতারাও

সংস্কারকাজ বন্ধ, ঝুঁকিতে ভুইয়াগাঁতী–ধানগড়া আঞ্চলিক সড়ক

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

