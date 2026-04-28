কাজিপুরে মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠনের সেলাই মেশিন বিতরণ 

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠনের আয়োজনে সেলাই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।
২৮ এপ্রিল দুপুরে মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এমসিসি)-বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায় ও মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠন ( এমপিইউএস) এর বাস্তবায়নধীন বাংলাদেশের যমুনা নদীর তীরে ১,৬০০ পরিবারের জন্য জলবায়ু- অভিযোজিত খাদ্য নিরাপত্তা,জীবিকা ও দূযোর্গ প্রত্তুতি (এস.এফ.এস.এল.ভি) প্রকল্প ২য় পর্যায়ে মাইজবাড়ি ইউনিয়নের ৯জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাঝে কাজিপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান।এতে সভাপতিত্ব করেন মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠন এর নিবার্হী পরিচালক .এ. টি.এম আব্দুস সাত্তার।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার ও মাইজবাড়ী ইউনিয়নের প্রশাসক খালেদুজ্জামান খান,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা চিত্রা রানী সাহা এবং সংগঠনের প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ আবুল বাশার প্রমুখ।
