বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ০৩:৩৫ অপরাহ্ন
নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে নিষিদ্ধ চিংড়িসহ মাছ উদ্ধার, ১২৫ জন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬



গত সাত দিনব্যাপী নৌ পুলিশের চলমান বিভিন্ন অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ জাল, মাছ, মাছের পোনা ও জেলীযুক্ত চিংড়ি উদ্ধারসহ আটক ১২৫ জন।


বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল ) নৌ পুলিশের মিডিয়া কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্বে) পুুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নৌ পুলিশ জানিয়েছে, দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও নৌ পথে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌ পুলিশ দেশব্যাপী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছে। গত সাত দিনব্যাপী নৌ পুলিশের বিভিন্ন অভিযানে মোট ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯০০ বিশ মিটার অবৈধ জাল, ৩ হাজার ৯৩৮ কেজি মাছ, ৭৪ লক্ষ ৯ হাজার পিস চিংড়ি রেণু, ৫ হাজার ৩০০ পিস বাগদা রেণু পোনা, ১৬০ কেজি জেলীযুক্ত চিংড়ি জব্দ করা হয় এবং নদী থেকে ২৫১ টি ঝোপঝাড় ধ্বংস করা হয়।

নৌ পুলিশের অভিযানে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৪১ টি বাল্কহেডের বিরুদ্ধে নৌ আদালতে প্রসিকিউশন দায়ের করা হয়।

অভিযানে ১২৫ জনকে আটক করা হয়।

এছাড়া বিভিন্ন অপরাধে ২২টি মৎস্য আইন, ১৪টি বেপরোয়া গতি আইন, ১টি বালুমহাল, ১টি নদী দূষণ, ১টি চোরাইমাল, ১টি ডাকাতি এবং ১টি হত্যা মামলাসহ মোট ৪৩ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং২টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

অভিযানকালে জব্দ অবৈধ জাল ধ্বংস করা হয়েছে। মাছ এতিমখানায় বিতরণ এবং মাছের রেনু পোনা পানিতে অবমুক্ত করা হয় বলেও জানিয়েছে নৌ পুলিশ।


