বেলকুচিতে খড়ের পালার ভিতর থেকে রিভলবার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৯ মে, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলায় একটি ঘড়ের পালার ভিতর থেকে পরিত্যক্ষ অবস্থায় একটি বিদেশী রিভলবার উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ধুকুরিয়াবেড়া ইউনিয়নের চাঁদ মেটুয়ানি গ্রামে খড়ের পালা ভেঙ্গে রোদে শুকানোর সময় রিভলবারটি উদ্ধার হয়। বেলকুচি থানার ওসি ইমাম জাফর বলেন, চাঁদ মেটুয়ানি গ্রামের রাজু সরকারের স্ত্রী খাদিজা বেগম (৩০) রোদে শুকানোর জন্য খড়ের পালা ভাঙ্গার সময় তার ১০ বছর বয়সী এক ছেলে রিভলবারটি দেখতে পায়। খেলনা মনে করে সেটি তার মায়ের কাছে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হলে বেলকুচি থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

ওসি আরো বলেন, ঘটনাস্থলে পৌছে রিভলবারটি হেফাজতে নেওয়া হয়। এটি অল্প দুরত্বে ব্যবহারের জন্য তৈরী আমেরিকান রিভলবার। বাড়ির মালিক রাজু সরকারের ৩ ভাইয়ের দুইজন প্রবাসে ও একজন ঢাকায় থাকে। ধারনা করা হচ্ছে তাদের সাথে শক্রতা করে অথবা কেউ রিভলবারটি ঘড়ের পালার ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিল। প্রাথমিক তদন্তে এ ঘটনায় ওই বাড়ির কারও সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি। বিষয়টির তদন্ত চলছে।

 


