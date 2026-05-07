সিংড়ায় কলাবাগান থেকে অজ্ঞাত নারীর ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার

মোঃ ছালেকুর রহমান, সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি:
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৭ মে, ২০২৬

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় এক অজ্ঞাত নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৭ মে) বিকেলে উপজেলার লালোর ইউনিয়নের লালোর গ্রামের একটি কলাবাগান থেকে ক্ষতবিক্ষত মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কলাবাগানের ভেতরে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়। পরে সিংড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, উদ্ধার হওয়া মরদেহের বিভিন্ন অংশ হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে শরীরে প্রাথমিকভাবে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, নিহত নারী অপ্রকৃতিস্থ হতে পারেন।

তিনি আরও জানান, মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ নাটোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।


