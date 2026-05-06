বুধবার, ০৬ মে ২০২৬, ১০:৪০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রাণীগ্রামে বিবাদমান জমিতে আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্মানাধীন দেয়াল ভেঙ্গে ফেললো সন্ত্রাসী মজিদ গং উল্লাপাড়ায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু আইজিপির সঙ্গে ইতালির রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ শেরপুরে ফাঁকা বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি: মাদক কারবারিদের বাধা দেওয়ায় এই ঘটনা বলে পরিবারের সন্দেহ বগুড়ার শেরপুরে রোগযন্ত্রণা ও সন্তানের অবহেলায় অতিষ্ঠ হয়ে বৃদ্ধের আত্মহত্যা ট্রাফিক সদস্যদের পেশাদারিত্ব ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ: পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ড্রোন-সিসিটিভিতে নজরদারি চালিয়ে মাদকের কারবার, আটক ১৩ তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৭৩ সেন্টমার্টিন ও টেকনাফে কোস্ট গার্ডের পৃথক অভিযান, মাদক ও পাচারচক্রের ১৩ জন আটক নাগরিক টেলিভিশনে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুজন সরকার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

রাণীগ্রামে বিবাদমান জমিতে আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্মানাধীন দেয়াল ভেঙ্গে ফেললো সন্ত্রাসী মজিদ গং

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৬ মে, ২০২৬

সিরাজগঞ্জ পৌর রাণীগ্রামে বিবাদমান জমিতে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্মানাধীন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেছে আব্দুল মজিদ মুন্সীর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী। ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারী দুদফায় প্রকাশ্যে শহরের রানীগ্রাম মহল্লায় এ ঘটনা ঘটনায় সন্ত্রাসীরা। দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার ঘটনায় ভুক্তভোগী সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, সিরাজগঞ্জ পৌর রাণীগ্রাম মৌজায় ২৪ শতক জমির সীমানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মৃত সোনাউল্লা সেখের ছেলে মো: দুলাল সেখের (৫৬) সাথে প্রতিবেশি মৃত বাহার সেখের ছেলে মো: আ: মজিদ মুন্সীর (৬২) সাথে বিবাদ চলছিল। এ অবস্থায় মৃত সোনাউল্লা সেখের ছেলে মো: দুলাল সেখ (৫৬) বাদী হয়ে মৃত বাহার সেখের ছেলে মো: আ: মজিদ মুন্সী (৬২) সহ ৪জনের নামে মোকাম-অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, সিরাজগঞ্জে একটি মামলা দায়ের করে। এমআর মামলা নং২১৮/২০২৬। মামলা শুনানী শেষে বিষয়টি মিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নালিশী সম্পত্তিতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বাদী ও বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষ প্রবেশ করতে পারবে না এমনকি নালিশী সম্পত্তিতে আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 

কিন্তু আসামী পক্ষ আদেশ অমান্য করে বিবাদী গত ৪ মে ও ৫ মে ২০২৬ইং তারিখে সকালে মৃত সোনাউল্লা সেখের ছেলে সন্ত্রাসী আব্দুল মজিদ মুন্সীর নেতৃত্বে মো: দুলাল সেখ (৫৬), মো: ইসরাইল হোসেনের ছেলে মো: আশরাফ আলী (২৫), মৃত সোনাউল্লাহ সেখের ছেলে মো: আ: জলিল (৫০), মৃত কুড়ানের ছেলে মোনারুল ইসলাম (৪২) ও মো: শুকুর আলী সেখের ছেলে মো: বুদ্দু সেখ ঘরবাড়িতে হামলা চালিয়ে নির্মানাধীন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে। এতে দুলাল সেখের প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভুক্তভোগী দুলাল সেখ জানান, বিবাদী আ: মজিদ মুন্সী তার ভাড়াটিয়া গুন্ডাবাহিনী দিয়ে মহামান্য আদালতের আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমার বসতবাড়ীর দেয়াল ভাংচুর করেছে। এতে লক্ষাধিক টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সন্ত্রাসীরা এলাকার কোন মুরুব্বীদেরও মানে না। এ অবস্থায় দ্রুত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপুর্বক শাস্তি দাবী করছি। এছাড়াও সন্ত্রাসীরা আমাদেরকে নানাভাবে হুমকি প্রদান করছে।

তবে অভিযুক্ত আ: মজিদ মুন্সী বলেন, মামলার বাদী মো: দুলাল সেখ বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করে ঘরবাড়ি উত্তোলন করতেছিল। এ কারনে আমাদের লোকজন দেয়াল ভেঙ্গে ঘর উত্তোলন বন্ধ করে দিয়েছে।
এবিষয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিরাজগঞ্জ সদর থানার এএসআই (নিরস্ত) মো: রেজাউল করিম জানান, বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্তপুর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

উল্লাপাড়ায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু

শেরপুরে ফাঁকা বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি: মাদক কারবারিদের বাধা দেওয়ায় এই ঘটনা বলে পরিবারের সন্দেহ

বগুড়ার শেরপুরে রোগযন্ত্রণা ও সন্তানের অবহেলায় অতিষ্ঠ হয়ে বৃদ্ধের আত্মহত্যা

নাগরিক টেলিভিশনে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুজন সরকার

উল্লাপাড়ায় আধুনিক মৌমাছি পালন কৌশল ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জে শেখ হাসিনাসহ ৩৭৭ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

রাণীগ্রামে বিবাদমান জমিতে আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্মানাধীন দেয়াল ভেঙ্গে ফেললো সন্ত্রাসী মজিদ গং

উল্লাপাড়ায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু

আইজিপির সঙ্গে ইতালির রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

শেরপুরে ফাঁকা বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি: মাদক কারবারিদের বাধা দেওয়ায় এই ঘটনা বলে পরিবারের সন্দেহ

বগুড়ার শেরপুরে রোগযন্ত্রণা ও সন্তানের অবহেলায় অতিষ্ঠ হয়ে বৃদ্ধের আত্মহত্যা

ট্রাফিক সদস্যদের পেশাদারিত্ব ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ: পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

ড্রোন-সিসিটিভিতে নজরদারি চালিয়ে মাদকের কারবার, আটক ১৩

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৭৩

সেন্টমার্টিন ও টেকনাফে কোস্ট গার্ডের পৃথক অভিযান, মাদক ও পাচারচক্রের ১৩ জন আটক

নাগরিক টেলিভিশনে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুজন সরকার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech