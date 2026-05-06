তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৭৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ১৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৬ মে, ২০২৬



ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার (০৬ মে ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৭৩ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২১,আদাবরে ৫, শেরেবাংলা নগরে ১২,তেজগাঁও থানা ৯ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ১২ ও হাতিরঝিল থানায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাকির হোসেন (৩৭),মো. রিংকু (২১),জাহিদ ওরফে মোবাইল চোর জাহিদ (২৪),মো. আব্দুল আউয়াল (৩৭),মো. ইমামুল মিয়া (৩২),মো. বাচ্চু মোল্লা( বয়স উল্লেখ নাই),
মো. এনামুল হাসান (২৫),মো. টিপু মোল্লা (৫০), মো. মিজানুর রহমান (২৮),ফাইয়াজ বিন তারেক (২৬),মো. সুজন (৩১),মো. বিজয় ওরফে বিচ্ছু মো. হানিফ (২২),মো. মাহমুদ (২১),মো. উজ্জল (৪২),মো. সুজন (২২),
মো. মইনউদ্দিন (৪৮),মো. আলিফ (২৫),
মো. আলামিন (২২), মো. শহিদুল ফকির (৩৬), মো. আলমগীর (৫০) ও মো. আল-আমিন (২৭)।


আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো.রোকন (২২),মো. সাজু মিয়া (২৭),
মো. ফিরোজ মিয়া (৪০),মো. আহাদ আলী (৩০) ও মো. নাসির উদ্দিন (৩৩)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- জালাল উদ্দিন হিরা (৩২),মো. জাকির হোসেন (২৬),মো. হাসান খন্দকার (২৭),মো. রনি (৩০),মো. অনিক মুন্সি (৩৭),মো. সাজ্জাদুল মোল্ল্যা (৩৩),তারেক (২০),সিয়াম (২০),দিরাজ (২০),মো. সোহেল (১৮),মো.জালাল (২৮) ও মো. রাসেল (২০)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. তানিম রেজা (৩৫),মো. রফিকুল ইসলাম (৩০),আলী আহম্মদ (৩৫),মো. সাগর (২৬),আলামিন ফাঁহা (২১),মো. আজিজুল ইসলাম (২১),মো. মহিউদ্দিন আহমেদ( বয়স উল্লেখ নাই), মো. জসিম(বয়স উল্লেখ নাই) ও সাগর মল্লিক (২৫)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোসা. জাহানারা বেগম (৫৫),মো. বিপ্লব হোসেন (২২),নুরুল ইসলাম (২৩),মো. সাকিল (২০),সোহাগ (৩২),মো. ওলিউল্লাহ (২১),মো. রনি (২৫),মো. রবিন আহম্মেদ (৪০),মো. কুদ্দুস মিয়া (৫০),মো. ইমরান হোসেন মারুফ (২২) মো. আলী মিয়া (২৮) ও তমাল হোসেন নিবির (২৫)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-নেপাল চন্দ্র দাস (২৫),শাহাদৎ আলী (৫০),মো. জুলহাস (২৬),জুয়েল (২৩),মো. ওমর ফারুক (৩৯),মো. নুর আদর (২৩),মো. সালাম (৫৫),অনিক (২০),ইয়াছিন আরাফাত (১৯),মো. সারেয়ার জেশিপন (২২),শাকিব হাসান (২১),মো. শাহিন ফকির (৪০),মো. আজহার আলী (৫২) ও মো. মাসুদ করিম মিঠু (৫৬)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


