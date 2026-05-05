মঙ্গলবার, ০৫ মে ২০২৬, ০৯:৪৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
নাগরিক টেলিভিশনে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুজন সরকার তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৯২ কুড়িগ্রামে এপি’র আয়োজনে ৫৪টি পরিবার পেল স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন উল্লাপাড়ায় আধুনিক মৌমাছি পালন কৌশল ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ইউএনএইচসিআর-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভের সৌজন্য সাক্ষাৎ রায়গঞ্জে স্কুলছাত্রীর মৃত্যুতে মানববন্ধন, দ্রুত বিচারের দাবি পকেটে চিপস, ভেতরে ১ হাজার ইয়াবা উল্লাপাড়া ভ্রাম্যমান আদালতে ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমান ভোলায় অস্ত্র-গোলাবারুদ ও গাঁজাসহ কুখ্যাত সন্ত্রাসী আটক সুন্দরবনে পর্যটকদের ওপর হামলার চেষ্টা, আটক ২
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৯২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৫ মে, ২০২৬



ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৯২ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (০৫ মে ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯২ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ৪৩,আদাবরে ১১, শেরেবাংলা নগরে ৬,তেজগাঁও থানা ১৮ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ ও হাতিরঝিল থানায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মিজানুর রহমান রিপন (৪০),
আল-ওয়াজেদ ফয়সাল (২৭),মো. পাভেল( বয়স উল্লেখ নাই), মো. ফরিদ ওরফে বুলেট( বয়স উল্লেখ নাই), জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৩১),মো. জাকারিয়া (২৪),মো. রাকিনা আহম্মেদ (১৯),মো. আলামিন (২১),
মো. রিয়াদ বেপারী (২৪),মো. বাকের (২০),
মো. জনি আলী (৩২),মো. শাহজাহান হোসেন( বয়স উল্লেখ নাই), মো. সুজন( বয়স উল্লেখ নাই), মো. সুমন (২৮),মো. সাব্বির( বয়স উল্লেখ নাই), মো. ফরিদ ওরফে বুলেট ( বয়স উল্লেখ নাই), মো. আক্তার (২৯),
সুমন (২৮),মো. নাঈম (২২),মো. সানি (২৬),
মো. ভুলু ওরফে পারভুলু (৩৮),মো. দুলারা (২৮),মো. মানিক খান (২১), মো. ফরহাদ (১৯),মো. রাসেল রানা সুমন (২৮),মো. আব্দুর রহিম (৩২),মো. ইয়াসিন (২৩),মো. শাওন সরদার (১৯),মো. সাজেদুল ইসলাম (২৯),মো. নিজাম মোল্লা (২৪),মো. ফয়জুল ইসলাম (২৭),আমির হোসেন (২৫),শান্ত (২৮),মো. আতিক হাসান (২২),মো. সিয়াম (২৪),মো. সোলাইমান (১৮),মো. শান্ত (২১),মো. রবিন (১৯),শ্রী সুবির নন্দ্রী (৩৯),মো. বাবু জালালী (৩২),মো. আবির মাহমুদ (২০),মো. হাসান (২১) ও এসএম মুন্না (২৯)।


আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ইউসুফ মিয়া (২৪),মো. শাকিল (২১),মো. ফয়সাল (২৬),কামাল হোসেন (২৪),মো. হৃদয় মিয়া (২৬),ভাইস্তা বিল্লাল (২৪), মো. সাগর (২৭),মো. বিপ্লব (২৪),মো. সুলতান (২৫),মো. সালমান সুমন (২৫) ও শ্রী রিপন কৃষ্ণ (২৩)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. শাহাদাত হোসেন জনি (৩৮),মো. সরোয়ার হোসেন (২৭),মো. এনায়েত (৪১),মো. গিয়াস উদ্দিন (৪০),মো. মনির (৪০) ও মো. ফরিদ (১৮)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. শামিম মিয়া (৪৯),মো. খোকন (৪৬),মো. জহিরুল ইসলাম রিপন (৪০), মো. মানিক মিয়া ওরফে শরীফ (৩২),মো. শামীম হোসেন (৩৫),মো. ইসমাইল (২৮),মো. রুবেল (২৬),রেহেনা আক্তার (১৯),মো. পলাশ হোসেন (২৮),মো. সজিব হাওলাদার (২৮),মো. অপূর্ব (২৫),মা. রাকিব (২৪),মো. জাহাঙ্গীর আলম (৩৫),মো. সাইফুল ইসলাম (৩৩),পারভেজ খালাসী (২৭),আলী নুর সামির (২০),মুহানা আফরিন (১৯) ও মহিন (১৭)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাহাঙ্গীর আলম (৩৫),মো. সুজন (৩২),মো. সোহেল রানা (২৬),মো. সবুজ মিয়া (৩২),মো. শামীম হোসেন (৩০),মো. মুছা (২৫) ও নাদিম মহাম্মাদ ইয়াছিন উল্লাহ (১১)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-জিহাদ আলী (২০),ইব্রাহিম হোসেন ফাহিম (২৩),জনি (২৮),মো. নুর আলম (৩২), মো. রফিকুল ইসলাম (৫২),মো. মামুন (২৭) ও লিপি দাস (৩৫)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

নাগরিক টেলিভিশনে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুজন সরকার

কুড়িগ্রামে এপি’র আয়োজনে ৫৪টি পরিবার পেল স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন

উল্লাপাড়ায় আধুনিক মৌমাছি পালন কৌশল ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ইউএনএইচসিআর-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভের সৌজন্য সাক্ষাৎ

পকেটে চিপস, ভেতরে ১ হাজার ইয়াবা

উল্লাপাড়া ভ্রাম্যমান আদালতে ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমান

নাগরিক টেলিভিশনে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুজন সরকার

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৯২

কুড়িগ্রামে এপি’র আয়োজনে ৫৪টি পরিবার পেল স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন

উল্লাপাড়ায় আধুনিক মৌমাছি পালন কৌশল ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ইউএনএইচসিআর-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভের সৌজন্য সাক্ষাৎ

রায়গঞ্জে স্কুলছাত্রীর মৃত্যুতে মানববন্ধন, দ্রুত বিচারের দাবি

পকেটে চিপস, ভেতরে ১ হাজার ইয়াবা

উল্লাপাড়া ভ্রাম্যমান আদালতে ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমান

ভোলায় অস্ত্র-গোলাবারুদ ও গাঁজাসহ কুখ্যাত সন্ত্রাসী আটক

সুন্দরবনে পর্যটকদের ওপর হামলার চেষ্টা, আটক ২

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech