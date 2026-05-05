তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৯২

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৯২ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (০৫ মে ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯২ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ৪৩,আদাবরে ১১, শেরেবাংলা নগরে ৬,তেজগাঁও থানা ১৮ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ ও হাতিরঝিল থানায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মিজানুর রহমান রিপন (৪০),
আল-ওয়াজেদ ফয়সাল (২৭),মো. পাভেল( বয়স উল্লেখ নাই), মো. ফরিদ ওরফে বুলেট( বয়স উল্লেখ নাই), জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৩১),মো. জাকারিয়া (২৪),মো. রাকিনা আহম্মেদ (১৯),মো. আলামিন (২১),
মো. রিয়াদ বেপারী (২৪),মো. বাকের (২০),
মো. জনি আলী (৩২),মো. শাহজাহান হোসেন( বয়স উল্লেখ নাই), মো. সুজন( বয়স উল্লেখ নাই), মো. সুমন (২৮),মো. সাব্বির( বয়স উল্লেখ নাই), মো. ফরিদ ওরফে বুলেট ( বয়স উল্লেখ নাই), মো. আক্তার (২৯),
সুমন (২৮),মো. নাঈম (২২),মো. সানি (২৬),
মো. ভুলু ওরফে পারভুলু (৩৮),মো. দুলারা (২৮),মো. মানিক খান (২১), মো. ফরহাদ (১৯),মো. রাসেল রানা সুমন (২৮),মো. আব্দুর রহিম (৩২),মো. ইয়াসিন (২৩),মো. শাওন সরদার (১৯),মো. সাজেদুল ইসলাম (২৯),মো. নিজাম মোল্লা (২৪),মো. ফয়জুল ইসলাম (২৭),আমির হোসেন (২৫),শান্ত (২৮),মো. আতিক হাসান (২২),মো. সিয়াম (২৪),মো. সোলাইমান (১৮),মো. শান্ত (২১),মো. রবিন (১৯),শ্রী সুবির নন্দ্রী (৩৯),মো. বাবু জালালী (৩২),মো. আবির মাহমুদ (২০),মো. হাসান (২১) ও এসএম মুন্না (২৯)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ইউসুফ মিয়া (২৪),মো. শাকিল (২১),মো. ফয়সাল (২৬),কামাল হোসেন (২৪),মো. হৃদয় মিয়া (২৬),ভাইস্তা বিল্লাল (২৪), মো. সাগর (২৭),মো. বিপ্লব (২৪),মো. সুলতান (২৫),মো. সালমান সুমন (২৫) ও শ্রী রিপন কৃষ্ণ (২৩)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. শাহাদাত হোসেন জনি (৩৮),মো. সরোয়ার হোসেন (২৭),মো. এনায়েত (৪১),মো. গিয়াস উদ্দিন (৪০),মো. মনির (৪০) ও মো. ফরিদ (১৮)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. শামিম মিয়া (৪৯),মো. খোকন (৪৬),মো. জহিরুল ইসলাম রিপন (৪০), মো. মানিক মিয়া ওরফে শরীফ (৩২),মো. শামীম হোসেন (৩৫),মো. ইসমাইল (২৮),মো. রুবেল (২৬),রেহেনা আক্তার (১৯),মো. পলাশ হোসেন (২৮),মো. সজিব হাওলাদার (২৮),মো. অপূর্ব (২৫),মা. রাকিব (২৪),মো. জাহাঙ্গীর আলম (৩৫),মো. সাইফুল ইসলাম (৩৩),পারভেজ খালাসী (২৭),আলী নুর সামির (২০),মুহানা আফরিন (১৯) ও মহিন (১৭)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাহাঙ্গীর আলম (৩৫),মো. সুজন (৩২),মো. সোহেল রানা (২৬),মো. সবুজ মিয়া (৩২),মো. শামীম হোসেন (৩০),মো. মুছা (২৫) ও নাদিম মহাম্মাদ ইয়াছিন উল্লাহ (১১)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-জিহাদ আলী (২০),ইব্রাহিম হোসেন ফাহিম (২৩),জনি (২৮),মো. নুর আলম (৩২), মো. রফিকুল ইসলাম (৫২),মো. মামুন (২৭) ও লিপি দাস (৩৫)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
