উল্লাপাড়া ভ্রাম্যমান আদালতে ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমান

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মম এন্টার প্রাইজে অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রির অভিযোগ ও দোকানে মুল্য তালিকা না থাকার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালত ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।
সোমবার রাত ৯ টার দিকে উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের দহকুলা গ্রামের মম এন্টার প্রাইজে অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রির অভিযোগ পেয়ে উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রায়হানুল ইসলাম এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় দোকানে মুল্য তালিকা না থাকার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৯ (৩৮) ধারায় মম এন্টার প্রাইজের মালিক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান কে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক। আদালত তাকে সরকারের নির্ধারিত মুল্যে তেল বিক্রির জন্য সতর্ক করেন।
আদালত পরিচালনার সময় সংবাদকর্মী ও উল্লাপাড়া মডেল থানার উপ পরিদর্শক মোঃ সেলিম মোল্লা সহ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
