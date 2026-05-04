মানুষের নিরাপত্তা বিধানে অপরাধের সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে : সাইফুল হক

মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী অপরাধের সিন্ডিকেটগুলো ভেঙে দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক।
সোমবার বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংহতি মিলনায়তনে ঢাকা-১২ নির্বাচনি এলাকার পার্টি সংগঠকদের সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।
সাইফুল হক বলেন, দেশবাসীর জীবন-জীবিকার হেফাজত করা নির্বাচিত সরকারের অগ্রাধিকার। অনেক প্রত্যাশার এই সরকারের আমলে পুরোরো জমানার মতো সন্ত্রাসী, মাফিয়া ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্মে জনগণকে কোনভাবেই জিম্মি হতে দেওয়া যাবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় থেকে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গেও এদের অশুভ থাকে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আকবর খান।
এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংগঠক সাইফুল ইসলাম, ফিরোজ আলী, বাবর চৌধুরী, চুন্নু সিকদার, ফয়েজ ইবনে জাফর, শরীফুল ইসলাম, যুবরান আলী জুয়েল, নার্গিস আকতার লিমা, মোহাম্মদ আলী, আরিফুল ইসলাম, আহমেদ রণি, মোহাম্মদ ইয়াসিন, দীপংকর চন্দ্র কর, মরিয়ম আকতার, ড্যানিয়েল কস্টা, শামসুল আরেফিন, শাহীদুর রহমান, মোছাম্মাত রুবিনা, নূরবানু আকতার, মুজাফফর হোসেন ও সাবিনা রহমান।
