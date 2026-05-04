সোমবার, ০৪ মে ২০২৬, ০৯:০০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
যে ছয় পদক্ষেপে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে চমক দেখালেন ‌থালাপতি বিজয় মার্কিন পতাকাবাহী দুটি জাহাজ হরমুজ অতিক্রম করেছে, দাবি সেন্টকমের ক্যারিকের মধ্যে ফার্গুসনের সেই জাদু আছে : কুনহা মেসেজিং অ্যাপের বাজারে আসছে ‘এক্সচ্যাট’ মানুষের নিরাপত্তা বিধানে অপরাধের সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে : সাইফুল হক সিরাজগঞ্জে শেখ হাসিনাসহ ৩৭৭ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রাজশাহীতে অপরাহ্নের নৃত আয়োজনে শতাধিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ কাজিপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল অনুষ্ঠিত  নানার পৈত্রিক বাড়ির ভিটা ওয়ারিশিয়ান দাবিতে নাতীর জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ, আহত-২  সরকার দক্ষ খেলোয়াড় তৈরির কাজ করছে- এমপি আলিম
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজনীতি

মানুষের নিরাপত্তা বিধানে অপরাধের সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে : সাইফুল হক

অনলাইন ডেস্ক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৪ মে, ২০২৬

মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী অপরাধের সিন্ডিকেটগুলো ভেঙে দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক।

সোমবার বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংহতি মিলনায়তনে ঢাকা-১২ নির্বাচনি এলাকার পার্টি সংগঠকদের সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।

সাইফুল হক বলেন, দেশবাসীর জীবন-জীবিকার হেফাজত করা নির্বাচিত সরকারের অগ্রাধিকার। অনেক প্রত্যাশার এই সরকারের আমলে পুরোরো জমানার মতো সন্ত্রাসী, মাফিয়া ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্মে জনগণকে কোনভাবেই জিম্মি হতে দেওয়া যাবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় থেকে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গেও এদের অশুভ থাকে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আকবর খান।

এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংগঠক সাইফুল ইসলাম, ফিরোজ আলী, বাবর চৌধুরী, চুন্নু সিকদার, ফয়েজ ইবনে জাফর, শরীফুল ইসলাম, যুবরান আলী জুয়েল, নার্গিস আকতার লিমা, মোহাম্মদ আলী, আরিফুল ইসলাম, আহমেদ রণি, মোহাম্মদ ইয়াসিন, দীপংকর চন্দ্র কর, মরিয়ম আকতার, ড্যানিয়েল কস্টা, শামসুল আরেফিন, শাহীদুর রহমান, মোছাম্মাত রুবিনা, নূরবানু আকতার, মুজাফফর হোসেন ও সাবিনা রহমান।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপি মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শুরু আজ

নাগরিক জীবনমান সহনীয় করতে সরকারের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়: চরমোনাই পীর

তিনদিনে সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির মনোনয়নপত্র জমা প্রায় ৯০০

কনকচাঁপার ঘটনায় বিএনপির দুঃখপ্রকাশ

‘ফ্যাসিবাদ কায়েমের ইঙ্গিত দিচ্ছে সরকার, তবে সুযোগ দেওয়া হবে না’

আমরা আবারও আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি: নাহিদ ইসলাম

যে ছয় পদক্ষেপে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে চমক দেখালেন ‌থালাপতি বিজয়

মার্কিন পতাকাবাহী দুটি জাহাজ হরমুজ অতিক্রম করেছে, দাবি সেন্টকমের

ক্যারিকের মধ্যে ফার্গুসনের সেই জাদু আছে : কুনহা

মেসেজিং অ্যাপের বাজারে আসছে ‘এক্সচ্যাট’

মানুষের নিরাপত্তা বিধানে অপরাধের সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে : সাইফুল হক

সিরাজগঞ্জে শেখ হাসিনাসহ ৩৭৭ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

রাজশাহীতে অপরাহ্নের নৃত আয়োজনে শতাধিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

কাজিপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল অনুষ্ঠিত 

নানার পৈত্রিক বাড়ির ভিটা ওয়ারিশিয়ান দাবিতে নাতীর জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ, আহত-২ 

সরকার দক্ষ খেলোয়াড় তৈরির কাজ করছে- এমপি আলিম

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech