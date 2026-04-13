সোমবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ১১:২৭ অপরাহ্ন
/ রাজনীতি

নাগরিক জীবনমান সহনীয় করতে সরকারের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়: চরমোনাই পীর

অনলাইন ডেস্ক: / ১১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৬

নাগরিকদের জীবনমান সহনীয় করতে সরকারের অর্জন সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) বরগুনার তালতলী উপজেলার একটি মডেল মসজিদে আয়োজিত দায়িত্বশীল তারবিয়াতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের দুই মাস পেরিয়ে গেলেও নাগরিক জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। জ্বালানি সংকটের কারণে সারাদেশে সংকট তৈরি হয়েছে, মাছ আহরণ ব্যাহত হচ্ছে এবং নিত্যপণ্যের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

পীর সাহেব চরমোনাই আরও বলেন, হামের মতো রোগে শিশু মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতেও প্রত্যাশিত উন্নতি হয়নি। মানুষের জীবন আগের চেয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও খারাপ হয়েছে।

তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণের জীবনমান সহনীয় করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তালতলী উপজেলা সভাপতি মাওলানা আফজল হোসাইন। এতে বরগুনা-১ আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহসহ জেলা ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।


