ব্রাজিল ম্যাচের আগে মরক্কোর দলে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন দুই তারকা

বিশ্বকাপের মূল পর্ব শুরুর আগেই বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে মরক্কো। ইনজুরির কারণে দলটির দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় উইঙ্গার আবদে এজালজুলি ও ডিফেন্ডার নায়েফ অগার্ডকে স্কোয়াড থেকে বাদ দিতে হয়েছে। ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বিশ্বকাপ দলে দুটি পরিবর্তন এনেছে মরক্কো।
রিয়াল বেটিসের ফরোয়ার্ড এজালজুলি গত সপ্তাহে নরওয়ের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে হাঁটুতে চোট পান। ফিফার হালনাগাদ তালিকা অনুযায়ী তার পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন অ্যাঙ্গার্সের আমিনে সাবাই।
অন্যদিকে মার্সেইয়ের সেন্টার-ব্যাক নায়েফ অগার্ড ঊরুতে অস্ত্রোপচারের কারণে মার্চের পর আর মাঠে ফিরতে পারেননি। তাকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে না চাওয়ায় বিশ্বকাপ শুরুর আগেই তার পরিবর্তে মারওয়ানে সাদানেকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
যদিও এ বিষয়ে মরক্কোর টিম ম্যানেজমেন্ট আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে অধিনায়ক আশরাফ হাকিমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইনজুরিতে ছিটকে যাওয়া দুই সতীর্থের প্রতি সমর্থন ও সমবেদনা জানিয়েছেন।
পিএসজি তারকা হাকিমি লিখেছেন, “ফুটবল অনেক সময় নিষ্ঠুর হতে পারে। প্রথম দিন থেকে তুমি দলকে যা দিয়েছো তার জন্য ধন্যবাদ। আমরা সবাই তোমাদের জন্য লড়াই করবো। আমরা তোমাদের ভালোবাসি।”
আগামীকাল শনিবার দিবাগত রাতে গ্রুপ-সির প্রথম ম্যাচে নিউ জার্সিতে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিপক্ষে মাঠে নামবে মরক্কো।
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