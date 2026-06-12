শুক্রবার, ১২ জুন ২০২৬, ০৭:৪৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
প্রস্তাবিত বাজেট অধিক ঋণনির্ভর ও উচ্চাভিলাষী : জামায়াত হলিউড সিনেমার পোস্টার হুবহু নকলের অভিযোগ, ট্রোলের মুখে আলিয়ার ‌‘আলফা’ কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বৈষম্য বাড়ায় : সিপিডি বিশ্বকাপ টিকেটের মূল্য নিয়ে বিতর্কে নতুন হাওয়া বাগমারায় সাপের কামড়ে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবতাবিবর্জিত : নাহিদ ইসলাম রাজশাহীতে দস্যুতায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল-সহ গ্রেফতার-২ সুন্দরবনে অপহরণের ৩ দিন পর বনবিভাগের বেতার চালকসহ তিনজনের মুক্তি প্রস্তাবিত বাজেট জাতির বাস্তব চাহিদার প্রতিফলন নয়: মামুনুল হক ব্রাজিল ম্যাচের আগে মরক্কোর দলে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন দুই তারকা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

বিশ্বকাপ টিকেটের মূল্য নিয়ে বিতর্কে নতুন হাওয়া

অনলাইন ডেস্ক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১২ জুন, ২০২৬

ফুটবলপাগল শহর হিসেবে পরিচিত মেক্সিকোর গুয়াদালাহারা। অথচ বিশ্বকাপের ম্যাচে সেই শহরের স্টেডিয়ামেই দেখা গেল অসংখ্য খালি আসন। দক্ষিণ কোরিয়া ও চেকিয়ার ম্যাচে গ্যালারির বিভিন্ন অংশে ফাঁকা আসনের দৃশ্য নতুন করে উসকে দিয়েছে বিশ্বকাপের টিকিটের মূল্য নিয়ে চলমান বিতর্ক।

শুক্রবার সকালে সাপোপানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চেকিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া। ফিফার তথ্য অনুযায়ী ম্যাচটিতে উপস্থিত ছিলেন ৪৪ হাজার ৯৮৫ জন দর্শক। তবে ৪৬ হাজার ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন খালি দেখা যায়।

এদিকে, মেক্সিকো সিটির আসতেকা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। স্বাগতিক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দেখতে ৮০ হাজারের বেশি দর্শকে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল গ্যালারি। সেই তুলনায় গুয়াদালাহারার ম্যাচে খালি আসন সহজেই চোখে পড়েছে।

এই পরিস্থিতি ফিফার বাণিজ্যিক কৌশল এবং টিকিট মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। ৪৮ দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রথম বিশ্বকাপটি নিয়ে শুরু থেকেই নানা সমালোচনা রয়েছে। এবার সেই তালিকায় যোগ হলো গ্যালারির ফাঁকা আসনের বিষয়টি।

স্টেডিয়ামে আসা কয়েকজন সমর্থকের দাবি, টিকিটের অতিরিক্ত দামই এর প্রধান কারণ। তাদের মতে, বর্তমান মূল্য কাঠামোর কারণে অনেক সাধারণ ফুটবলপ্রেমীর পক্ষে মাঠে গিয়ে খেলা দেখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

অবশ্য বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন বুধবার ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে ওঠা সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেন, বিশ্বকাপের টিকিটের দাম অন্যান্য বড় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে। টিকিট সাধারণ দর্শকের নাগালের বাইরে চলে গেছে এমন অভিযোগও তিনি নাকচ করেন।

ফিফা জানিয়েছে, ইতোমধ্যে বিশ্বকাপের ৬০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। সংস্থাটির দাবি, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ ছিল ব্যাপক। ইনফান্তিনোর ভাষ্য অনুযায়ী, টিকিটের চাহিদা তাদের প্রত্যাশার তুলনায় ‘১০ গুণেরও বেশি’ ছিল। তবে সমর্থকদের সংগঠন ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই) শুরু থেকেই ভিন্ন সুরে কথা বলে আসছে। সংগঠনটি সতর্ক করে জানিয়েছিল, টিকিটের ‘অতিরিক্ত’ ও ‘গলাকাটা’ মূল্য সাধারণ সমর্থকদের মাঠমুখী হওয়ার পথ রুদ্ধ করবে।

এফএসই-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় এবারের বিশ্বকাপে টিকিটের দাম প্রায় পাঁচ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। আর বিশ্বকাপের শুরুতেই গুয়াদালাহারার গ্যালারিতে দেখা যাওয়া খালি আসন সেই আশঙ্কাকেই যেন আরও জোরালো করে তুলেছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ট্রাম্পের যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণায় কমলো তেলের দাম

বিশ্ববাজারে ফের বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম

সংঘাতের মধ্যে নতুন ৫ পারমাণবিক স্থাপনা নির্মাণের ঘোষণা ইরানের

বাহরাইন-কুয়েত-জর্ডানের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের পাল্টা হামলা

হঠাৎ করেই ইরানে হামলা চালালো যুক্তরাষ্ট্র

১২ বছরের অটিস্টিক শিশু সেজে প্রতারণা, ৩৭ বছরের নারী গ্রেপ্তার

প্রস্তাবিত বাজেট অধিক ঋণনির্ভর ও উচ্চাভিলাষী : জামায়াত

হলিউড সিনেমার পোস্টার হুবহু নকলের অভিযোগ, ট্রোলের মুখে আলিয়ার ‌‘আলফা’

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বৈষম্য বাড়ায় : সিপিডি

বিশ্বকাপ টিকেটের মূল্য নিয়ে বিতর্কে নতুন হাওয়া

বাগমারায় সাপের কামড়ে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু

বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবতাবিবর্জিত : নাহিদ ইসলাম

রাজশাহীতে দস্যুতায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল-সহ গ্রেফতার-২

সুন্দরবনে অপহরণের ৩ দিন পর বনবিভাগের বেতার চালকসহ তিনজনের মুক্তি

প্রস্তাবিত বাজেট জাতির বাস্তব চাহিদার প্রতিফলন নয়: মামুনুল হক

ব্রাজিল ম্যাচের আগে মরক্কোর দলে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন দুই তারকা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech