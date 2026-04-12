রবিবার, ১২ এপ্রিল ২০২৬, ০৯:৩৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
গুরুদাসপুরে কলেজে কাফনের কাপড় পার্সেলে আতঙ্ক গুলশানে বিপুল জাল টাকাসহ গ্রেফতার ৩, প্রাইভেটকার জব্দ তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৬০ সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করতে কোস্ট গার্ডের জিরো টলারেন্স শ্যালিকাকে ধর্ষণ, ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার বগুড়ার শেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ৩০-৩৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি, পুড়েছে ৭টি কক্ষ সিরাজগঞ্জে হামের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে এক শিশুর মৃত্যু কনকচাঁপার ঘটনায় বিএনপির দুঃখপ্রকাশ নারায়ণগঞ্জে অবৈধ জ্বালানি মজুদবিরোধী অভিযান জোরদার, বিপুল তেল জব্দ ২৪ ঘণ্টায় হাম ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১০ শিশুর মৃত্যু
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজনীতি

কনকচাঁপার ঘটনায় বিএনপির দুঃখপ্রকাশ

আপডেট : রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপার বাধার মুখে পড়ার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। একই সঙ্গে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দলটি।

রবিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বক্তব্যে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, কনকচাঁপার সঙ্গে যারা দুর্ব্যবহার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রিজভী আরও জানান, গত দুই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য ১ হাজার ৭২টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে এবং জমা পড়েছে ৩০০টি।

তিনি বলেন, দলের দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামে যারা অবদান রেখেছেন এবং বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের মনোনয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এছাড়া আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হওয়া, ত্যাগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সাংগঠনিক অবদানের ভিত্তিতে যোগ্য নারী প্রার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আরও বলেন, গুণী ও সংস্কৃতিককর্মীরাও মনোনয়ন নিয়েছেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech