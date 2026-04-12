কনকচাঁপার ঘটনায় বিএনপির দুঃখপ্রকাশ

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপার বাধার মুখে পড়ার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। একই সঙ্গে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দলটি।
রবিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বক্তব্যে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, কনকচাঁপার সঙ্গে যারা দুর্ব্যবহার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রিজভী আরও জানান, গত দুই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য ১ হাজার ৭২টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে এবং জমা পড়েছে ৩০০টি।
তিনি বলেন, দলের দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামে যারা অবদান রেখেছেন এবং বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের মনোনয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
এছাড়া আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হওয়া, ত্যাগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সাংগঠনিক অবদানের ভিত্তিতে যোগ্য নারী প্রার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে বলেও জানান তিনি।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আরও বলেন, গুণী ও সংস্কৃতিককর্মীরাও মনোনয়ন নিয়েছেন।
Leave a Reply