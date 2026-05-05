মঙ্গলবার, ০৫ মে ২০২৬, ০৯:৫২ অপরাহ্ন
সুন্দরবনে পর্যটকদের ওপর হামলার চেষ্টা, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৫ মে, ২০২৬



সুন্দরবনে পর্যটকদের ওপর হামলা ও ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় ২ দুষ্কৃতিকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

মঙ্গলবার (৫ মে ) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, খুলনা জেলার দাকোপ থানার ঢাংমারী খাল সংলগ্ন একটি ইকো রিসোর্টে অবস্থানরত পর্যটকদের ওপর গত ৪ মে ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে একদল দুষ্কৃতিকারী হামলা ও লুটপাটের উদ্দেশ্যে রিসোর্টের জানালার গ্রিল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি টের পেয়ে ধাওয়া করলে দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়।
ঘটনার পর রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ কোস্ট গার্ডকে অবহিত করলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে একই দিন বিকাল ৫টার দিকে কোস্ট গার্ড বেইস মোংলার একটি দল বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান চলাকালে ঢাংমারী খাল সংলগ্ন এলাকা থেকে ডাকাতির চেষ্টায় জড়িত রাজন সরদার (২৫) ও রতন সরদার (১৪) নামে দুইজনকে আটক করা হয়। তারা উভয়েই দাকোপ উপজেলার বাসিন্দা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, আটককৃতরা দীর্ঘদিন ধরে চুরি ও ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাকোপ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ড জানায়, উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


