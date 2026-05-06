বুধবার, ০৬ মে ২০২৬, ১০:৪০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রাণীগ্রামে বিবাদমান জমিতে আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্মানাধীন দেয়াল ভেঙ্গে ফেললো সন্ত্রাসী মজিদ গং উল্লাপাড়ায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু আইজিপির সঙ্গে ইতালির রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ শেরপুরে ফাঁকা বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি: মাদক কারবারিদের বাধা দেওয়ায় এই ঘটনা বলে পরিবারের সন্দেহ বগুড়ার শেরপুরে রোগযন্ত্রণা ও সন্তানের অবহেলায় অতিষ্ঠ হয়ে বৃদ্ধের আত্মহত্যা ট্রাফিক সদস্যদের পেশাদারিত্ব ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ: পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ড্রোন-সিসিটিভিতে নজরদারি চালিয়ে মাদকের কারবার, আটক ১৩ তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৭৩ সেন্টমার্টিন ও টেকনাফে কোস্ট গার্ডের পৃথক অভিযান, মাদক ও পাচারচক্রের ১৩ জন আটক নাগরিক টেলিভিশনে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুজন সরকার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

শেরপুরে ফাঁকা বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি: মাদক কারবারিদের বাধা দেওয়ায় এই ঘটনা বলে পরিবারের সন্দেহ

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি: / ১৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৬ মে, ২০২৬


বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে এক দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা ঘরের তালা ভেঙে স্বর্ণালংকার, নগদ অর্থসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াতে বাধা দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় বখাটে ও মাদক কারবারিরা পরিকল্পিতভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে এই চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কৃষ্ণপুর গ্রামের এবাজ উদ্দিনের ছেলে সোহেল রানা পেশায় একটি চায়না প্রজেক্টে কর্মরত। সম্প্রতি তার স্ত্রী মায়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ায় তাদের বসতবাড়িটি সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাতের আঁধারে সংঘবদ্ধ চোরেরা বাড়ির মূল ফটকের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে।

এরপর তারা ঘরের আলমারি ও বাক্সের তালা ভেঙে আনুমানিক ১ ভরি সোনার গহনা, রুপার গহনা, নগদ অর্থ, বাড়ির মেইন বৈদ্যুতিক তার এবং বেশ কিছু নতুন পোশাক লুট করে নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। পরদিন ভোরে প্রতিবেশী সোহাগ হোসেন চুরির বিষয়টি প্রথম টের পান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল ফোনে সোহেল রানাকে খবর দিলে তিনি দ্রুত বাড়িতে ছুটে আসেন এবং চুরির বিষয়টি নিশ্চিত হন।
এদিকে, চুরির পেছনের কারণ সম্পর্কে সোহেল রানার স্ত্রী সন্দেহ প্রকাশ করে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তিনি জানান, বেশ কয়েকদিন ধরেই তাদের এলাকায় মাদক কারবারি ও বখাটেদের আনাগোনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। ঘটনার ঠিক আগের দিন কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে অযাচিতভাবে যাতায়াত করছিল। এ সময় বাড়ির সামনে বসে থাকা নারীরা তাদের বাড়ির সীমানার ভেতর দিয়ে না গিয়ে পাশ দিয়ে যেতে বললে তারা তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। পরবর্তীতে তাদের এই পথ ব্যবহার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয় এবং ওই আক্রোশ থেকেই ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পরিবারের ধারণা।

এ বিষয়ে শেরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস এম মঈনুদ্দিন বলেন, চুরির ঘটনার বিষয়টি আমরা অবগত হয়েছি। ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে, সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।
এলাকায় চুরি ও মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয়রা দ্রুত পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রাণীগ্রামে বিবাদমান জমিতে আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্মানাধীন দেয়াল ভেঙ্গে ফেললো সন্ত্রাসী মজিদ গং

উল্লাপাড়ায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু

আইজিপির সঙ্গে ইতালির রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বগুড়ার শেরপুরে রোগযন্ত্রণা ও সন্তানের অবহেলায় অতিষ্ঠ হয়ে বৃদ্ধের আত্মহত্যা

ট্রাফিক সদস্যদের পেশাদারিত্ব ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ: পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

ড্রোন-সিসিটিভিতে নজরদারি চালিয়ে মাদকের কারবার, আটক ১৩

রাণীগ্রামে বিবাদমান জমিতে আদালতের আদেশ অমান্য করে নির্মানাধীন দেয়াল ভেঙ্গে ফেললো সন্ত্রাসী মজিদ গং

উল্লাপাড়ায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু

আইজিপির সঙ্গে ইতালির রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

শেরপুরে ফাঁকা বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি: মাদক কারবারিদের বাধা দেওয়ায় এই ঘটনা বলে পরিবারের সন্দেহ

বগুড়ার শেরপুরে রোগযন্ত্রণা ও সন্তানের অবহেলায় অতিষ্ঠ হয়ে বৃদ্ধের আত্মহত্যা

ট্রাফিক সদস্যদের পেশাদারিত্ব ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ: পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

ড্রোন-সিসিটিভিতে নজরদারি চালিয়ে মাদকের কারবার, আটক ১৩

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৭৩

সেন্টমার্টিন ও টেকনাফে কোস্ট গার্ডের পৃথক অভিযান, মাদক ও পাচারচক্রের ১৩ জন আটক

নাগরিক টেলিভিশনে সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সুজন সরকার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech