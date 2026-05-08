উল্লাপাড়ার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার ৫ নং লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়ন পরিষদের উম্মুক্ত বাজেট ঘোাষনা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিষদ কার্যালয়ের হল রুমে এ বাজেট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের জন্য ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫২ টাকার বাজেট ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শ্রী গোপাল চন্দ্র ঘোষ। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মোঃ আব্দুল ওয়ারেস।
প্যানেল চেয়ারম্যান শ্রী গোপাল চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে বাজেট অনুষ্ঠানে এ সময় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোঃ মজিবর রহমান, মোঃ আমিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল খালেক, মোঃ গোলাম আজম, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য রওশন আরা খাতুন, মোছাঃ নাজমা খাতুন, শিক্ষক ফরিদ উদ্দিন, কাজী আব্দুল মালেক, পরিবার পরিকল্পনার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সহকারী মোঃ লিটন শেখ, পরিষদের উদ্যোক্তা, হিসাব সহকারি, এনজিও প্রতিনিধি, গ্রাম পুলিশ সহ সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
