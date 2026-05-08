পতেঙ্গায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১৫০০ লিটার পাম ওয়েল জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৮ মে, ২০২৬



চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা মূল্যের ১৫০০ লিটার ভোজ্য তেল (পাম ওয়েল) জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে ঘাটে তোলার সময় এসব তেল জব্দ করা হয়।

শুক্রবার (৮ মে) কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা সাব্বির আলম সুজন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, পতেঙ্গা থানাধীন চড়পাড়া ঘাট সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় জাহাজ থেকে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে খালাস করা ১৫০০ লিটার পাম ওয়েল বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে ঘাটে তোলার সময় জব্দ করা হয়।

কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাচালানকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিনি।

জব্দকৃত ভোজ্য তেলের বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি চোরাচালান রোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।


