তাড়াশে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে মাদকবিরোধী অভিযানে মাদক সেবনের দায়ে এক ব্যক্তিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রবিবার (১০ মে) তাড়াশ পৌর শহরের পশ্চিমবাধ এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।
সিরাজগঞ্জ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ অভিযানে নিজ বাড়িতে মাদক সেবনরত অবস্থায় আসানবারী গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে
পিয়াস হোসেন (২৪) -কে আটক করা হয়।
পরে তাড়াশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও
ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত জাহান ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় এবং দোষ স্বীকার করায় তাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও
ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত জাহান বলেন, তাড়াশ উপজেলাকে মাদকমুক্ত করতে প্রশাসনের এই জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে। মাদক বিক্রেতা ও সেবনকারী—উভয়ের বিরুদ্ধেই নিয়মিত এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হবে। তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার এবং মাদক সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।
Leave a Reply