যাত্রীবেশে বাসে ফেনসিডিল পরিবহনকালে রাজশাহীতে দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাজশাহী প্রতিনিধি :
আপডেট : রবিবার, ১০ মে, ২০২৬

রাজশাহীর পুঠিয়ায় যাত্রীবাহী বাসে অভিনব কায়দায় ফেনসিডিল পরিবহনের সময় দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব।
শনিবার (১০ মে) রাত সোয়া ১টায় পুঠিয়া থানার বানেশ্বর বাজার এলাকার রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
এ সময় তার কাছ থেকে ৭৮ বোতল ফেনসিডিল ও মাদক বিক্রির নগদ টাকা জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃরা হলো: মোঃ অলিউল ওরফে জীবন (২০) সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার নয়ালাভাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ও মোঃ টিপু সুলতান (৪০), সে একই উপজেলার পুকুরিয়া এলাকার বাসিন্দা।

রবিবার বিকালে র‌্যাব-৫, রাজশাহীর মোল্লাপাড়া ক্যাম্পের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
র‌্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বানেশ্বর বাজার এলাকার রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে ঢাকাগামী দেশ ট্রাভেলসের একটি যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। পরে যাত্রীবেশে থাকা দুই ব্যক্তির কাছ থেকে অভিনব কৌশলে বহন করা ৭৮ বোতল ফেনসিডিল (এস্কাফ ও ফেয়ারডিল) এবং মাদক বিক্রির নগদ এক হাজার ৯৬০ টাকা জব্দ করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃরা দীর্ঘদিন ধরে ফেনসিডিল সংগ্রহ করে রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছিল বলে স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে র‌্যাব।
এ ব্যপারে গ্রেফতার দুইজনের বিরুদ্ধে পুঠিয়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।#

 


