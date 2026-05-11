তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৬৫

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৬৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (১০ মে ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬৫ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৪,আদাবরে ১৬, শেরেবাংলা নগরে ৭,তেজগাঁও থানা ১০ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ১১ ও হাতিরঝিল থানায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ফয়সাল ওরফে নাটা ফয়সাল ওরফে মাতবর ফয়সাল (২৯),মো. শাহজালাল (২১),মো. দিদার আলম হৃদয় (২৪),মো. খোকন কাজী (৪০),মো. ইউসুফ ওরফে
ওরফে হৃদয় (২১),মো. রাসেল (২৬),মো. সাদ্দাম (৩৪),মো. সাজু মিয়া (২৮),মো. গোলাম রাব্বানী রিফাত (২৪),মো. সনু (২০),
মো. হোসেন (২৪),মো. হাসিবুল হক (২০),
মো. সোহেল রানা (৩৮) ও মো. জাহাঙ্গীর আলম শাহীন (২৫)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রুবেল ওরফে পাংখা রুবেল (৩৬),
মো. রিয়াজ (৩৮),মো. আব্বাস (২৫),আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৫),মো. কাউসার (২০)সৌরভ (২২),মাহবুব (২৩),মো. ইয়াছিন (২২),স্বাধীন (১৮),হৃদয় (১৯),মো. ইকবাল (২৮),রবিন ভুইয়া (২৬),মো. রায়হান (২৩),মৃদুল ঘোষ (১৯),প্রমিত কুমার সজিব (২৪) ও মো. সিহাব রানা (২৫)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মাসুদ (২৬),মো. বাবু (২৮),মো. শাহাবুদ্দিন (২৫),মোসা. রানী (৫০),নাঈম সরদার (২১),সাথী (১৮) ও মো. রুমান (২০)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাহিদুল ইসলাম (২১),মাসুদ (৪২),
মো. মান্নান (৪৫),মো. শাকিল হোসেন (২৩),
মো. হারুন অর রশীদ (২০),মো. রনি (২১), মো. রফিকুল ইসলাম (৩০),সুজাতা বেগম (৩০),মো. জাহিদ হোসেন ওরফে কানা জাহিদ ওরফে জায়েজ (২৮) ও মে. শান্ত ইসলাম ব্যাপারী (২২)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-শ্রী অমিত মন্ডল (২২),
শেখ টিটুল আহমেদ (২২),মো. শফিকুল ইসলাম ওরফে সোহান (২২),মো. তামিম ইকবাল (২১),মো. ইসরাফিল (২০),মো. ফেরদৌস আহমেদ (৩৮),শহিদ খন্দকার (৫০),
বিল্লাল হোসেন (২২),মো. ফরহাদ মিয়া (২৯),
মো. তারেক মৃধা (৩১) ও সখিনা বেগম (২৬)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-. মো. মনির হোসেন (২৬),রানা (২২),
মো. রাব্বি হাছান (২৫),মো. কাউছার মাতব্বর (২৪),মো. পলাশ (৪০),মো. আসিফ (২০) ও
মো. লিটন গাজী (৪১)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
