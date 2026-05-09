চাঁদপুরে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ২ হাজার ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ, আটক ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক:
আপডেট : শনিবার, ৯ মে, ২০২৬




চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদকৃত প্রায় ২ হাজার ৮০০ লিটার জ্বালানি তেল (ডিজেল) জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ ঘটনায় ৪ জনকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (৯ মে) দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মতলব উত্তর থানাধীন দশানী সংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ড স্টেশন চাঁদপুর ও আউটপোস্ট মোহনপুর যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে।

রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ওই এলাকার ৪টি গোডাউন তল্লাশি করা হয়। এ সময় অবৈধভাবে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা প্রায় ৩ লাখ ২২ হাজার টাকা মূল্যের ২ হাজার ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। পাশাপাশি ৪ জন অসাধু ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

পরে মতলব উত্তর উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (এসি ল্যান্ড)-এর উপস্থিতিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। আদালত আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোট ৭৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। পরে জব্দকৃত জ্বালানি তেল ফেরত দেওয়া হয়।

কোস্ট গার্ড জানায়, অবৈধ মজুদ ও কৃত্রিম সংকট রোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


